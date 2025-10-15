október 15., szerda

Katasztrófavédelem

Égő avar, karambol és szivárgás: nem volt egyszerű a tegnapi nap

Tegnap mozgalmas napjuk volt a Veszprém vármegyei tűzoltóknak.

Farkas Réka

 Baleseti összefoglaló: több helyszínen is beavatkozásra volt szükség közlekedési baleset, műszaki mentés és szabálytalan égetés miatt.

Baleseti összefoglaló: Árokba borult, füstölt, szivárgott.
Baleseti összefoglaló: árokba borult, füstölt, szivárgott.
Forrás: Pexels-illusztráció

Baleseti összefoglaló

A 8-as főúton, Veszprém közelében, a 46-os és 47-es kilométerszelvény között két személyautó ütközött össze. Az egyik jármű a szalagkorláton átsodródva az árokba borult. A kocsiban egyedül a vezető tartózkodott, aki ugyan ki tudott szállni, de megsérült, így a mentők kórházba szállították. A másik autóban két ember utazott, ők szerencsére nem sérültek meg. A veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították az árokba borult járművet, a másik autónál erre nem volt szükség. 

Ugyancsak a 8-as főút egy másik szakaszán is történt baleset: az egyik autó a másiknak ütközött, majd az árokba csúszott. Az eset következtében szintén forgalmi akadály alakult ki, amelyet a beavatkozó egységek rövid időn belül megszüntettek.

Közben Balatonakaliban, a Római úton növényi hulladék égetéséhez riasztották a balatonfüredi önkormányzati tűzoltókat. A tűz nem terjedt tovább, de az egység a helyszínen felhívta a terület tulajdonosának figyelmét az égetésre vonatkozó szabályok betartására. 

Pápán, a Celli úton egy meghibásodott személyautó adott munkát a város hivatásos tűzoltóinak. A járműből folyadék szivárgott, amit az egység felitatott, majd a forgalmi akadályt megszüntette. Az eset során személyi sérülés nem történt – írja a katasztrófavédelem.

 

