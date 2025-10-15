Égő avar, karambol és szivárgás: nem volt egyszerű a tegnapi nap

Ugyancsak a 8-as főút egy másik szakaszán is történt baleset: az egyik autó a másiknak ütközött, majd az árokba csúszott. Az eset következtében szintén forgalmi akadály alakult ki, amelyet a beavatkozó egységek rövid időn belül megszüntettek.

Közben Balatonakaliban, a Római úton növényi hulladék égetéséhez riasztották a balatonfüredi önkormányzati tűzoltókat. A tűz nem terjedt tovább, de az egység a helyszínen felhívta a terület tulajdonosának figyelmét az égetésre vonatkozó szabályok betartására.

Pápán, a Celli úton egy meghibásodott személyautó adott munkát a város hivatásos tűzoltóinak. A járműből folyadék szivárgott, amit az egység felitatott, majd a forgalmi akadályt megszüntette. Az eset során személyi sérülés nem történt – írja a katasztrófavédelem.