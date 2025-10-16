1 órája
A közlekedés nem játék, a sietség az életedbe kerülhet! (+ videó)
A balatonalmádi rendőrök egy sofőrrel szemben intézkedtek, aki súlyos szabálytalanságot követett el a település belterületén.
Az ilyen veszélyes manőverekkel, mint a záróvonalon történő előzés, néhány másodpercet nyerhetnek a szabályszegők, azonban jelentős balesetveszélyt hordoznak minden közlekedőre nézve.
Balesetveszélyes manőver pár másodpercért
A hatóság hangsúlyozza, hogy a szabálytalan előzés továbbra is az egyik vezető oka a baleseteknek. A közlekedésben a felelősségteljes magatartás nemcsak a saját biztonságunkat szolgálja, hanem másokét is.
A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a rövid távú előnyök helyett a szabályok betartására törekedjenek, hiszen egyetlen rossz döntés is súlyos következményekkel járhat.
A rolleresek is sok balesetveszélyes helyzetet okoznak
Nap mint nap látni az utakon és a járdákon száguldó rollereseket, gyakran ketten állnak egy járművön, és a legtöbb esetben védőfelszerelés sincs rajtuk, de a legnagyobb gond, hogy nincsenek tisztában a KRESZ szabályaival, így sok esetben baleseteket okoznak. Veszprém vármegyében is egyre több a tragédia, a védőfelszerelés gyakran hiányzik, a kimenetel pedig olykor halálos is lehet.
Dráma: emelkedik a sérültek száma, videón a rolleres száguldozás következménye