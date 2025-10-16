október 16., csütörtök

Szabályszegés

2 órája

A közlekedés nem játék, a sietség az életedbe kerülhet! (+ videó)

Címkék#manőver#rendőrség#veszély

A balatonalmádi rendőrök egy sofőrrel szemben intézkedtek, aki súlyos szabálytalanságot követett el a település belterületén.

Az ilyen veszélyes manőverekkel, mint a záróvonalon történő előzés, néhány másodpercet nyerhetnek a szabályszegők, azonban jelentős balesetveszélyt hordoznak minden közlekedőre nézve.

Balesetveszélyes sofőr a balatonalmádiban.
Balesetveszélyes előzés Balatonalmádiban
Fotó: Police.hu

Balesetveszélyes manőver pár másodpercért

A hatóság hangsúlyozza, hogy a szabálytalan előzés továbbra is az egyik vezető oka a baleseteknek. A közlekedésben a felelősségteljes magatartás nemcsak a saját biztonságunkat szolgálja, hanem másokét is. 

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a rövid távú előnyök helyett a szabályok betartására törekedjenek, hiszen egyetlen rossz döntés is súlyos következményekkel járhat.

A rolleresek is sok balesetveszélyes helyzetet okoznak

Nap mint nap látni az utakon és a járdákon száguldó rollereseket, gyakran ketten állnak egy járművön, és a legtöbb esetben védőfelszerelés sincs rajtuk, de a legnagyobb gond, hogy nincsenek tisztában a KRESZ szabályaival, így sok esetben baleseteket okoznak. Veszprém vármegyében is egyre több a tragédia, a védőfelszerelés gyakran hiányzik, a kimenetel pedig olykor halálos is lehet.

 

 

