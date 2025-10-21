október 21., kedd

Zavarta a sírás

35 perce

Csecsemőjét bántalmazta a kegyetlen anya – Maradandó károsodást szenvedett a baba

Egy nő életveszélyes sérüléseket okozott kéthetes csecsemőjének, mert képtelen volt elviselni a gyermek sírását.

Farkas Réka

A baba 2024. március 23-án született egészségesen, ám hazatérésük után az anya türelme fokozatosan elfogyott. Eleinte csak kiabált vele, később azonban fizikailag bántalmazta a csecsemőt.

A sírás miatt bántalmazta a csecsemőt.
Folyamatosan bántalmazta a csecsemőt

A nő legalább három alkalommal a hónaljánál fogva megrázta a gyermeket, többször befogta a száját, és a hason fekvő kisbaba fejét a kiságy matracába nyomta. A csecsemő koponyacsonttörést szenvedett, állapota gyorsan romlott, aluszékonnyá és étvágytalanná vált. A védőnő tanácsára másnap orvosi vizsgálatra vitte a babát, ahonnan azonnal kórházba szállították.

A vádlott tettének következtében a kéthetes gyermek súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett; életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A bántalmazás maradandó károsodást okozott a központi idegrendszerében, ezért a gyermek soha nem lesz képes önmaga ellátására.

A további részleteket és az ítéletet a borsonline.hu-n olvashatják, ide kattintva.

Nem kell messze menni a hasonló borzalmakért

Kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség a közelmúltban azzal az 53 éves ajkai férfival szemben, aki alkoholos állapotban többször bántalmazta a feleségét gyermekük szeme láttára. A vádirat szerint a házastársak kapcsolata a családfő italozása miatt már régebben megromlott, gyakorta veszekedtek, a vádlott agresszíven viselkedett, ami a gyermekük védelembe vételéhez vezetett. 

 

