Csecsemőjét bántalmazta a kegyetlen anya – Maradandó károsodást szenvedett a baba

A baba 2024. március 23-án született egészségesen, ám hazatérésük után az anya türelme fokozatosan elfogyott. Eleinte csak kiabált vele, később azonban fizikailag bántalmazta a csecsemőt.

A sírás miatt bántalmazta a csecsemőt.

Forrás: Borsonline

Folyamatosan bántalmazta a csecsemőt

A nő legalább három alkalommal a hónaljánál fogva megrázta a gyermeket, többször befogta a száját, és a hason fekvő kisbaba fejét a kiságy matracába nyomta. A csecsemő koponyacsonttörést szenvedett, állapota gyorsan romlott, aluszékonnyá és étvágytalanná vált. A védőnő tanácsára másnap orvosi vizsgálatra vitte a babát, ahonnan azonnal kórházba szállították.

A vádlott tettének következtében a kéthetes gyermek súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett; életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A bántalmazás maradandó károsodást okozott a központi idegrendszerében, ezért a gyermek soha nem lesz képes önmaga ellátására.

