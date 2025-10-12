október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyet csak filmeken látni

2 órája

Videón a nap bénázása: egy autó betolt egy másik gépkocsit a benzinkút shopjába

Címkék#benzinkút#Baki#autó#sofőr

A rendőrség is megdöbbent a nem mindennapi baleseten, amely egy Pest vármegyei benzinkúton történt.

Farkas Réka

Furcsa jelenet zajlott le egy Pest vármegyei benzinkúton: egy autó elszabadult tankoláskor, és egy másik személygépkocsit "faltörő kosként használva" teljesen leamortizálta a shopot. 

Furcsa manőver történt egy benzinkúton.
Furcsa baleset történt egy benzinkúton
Forrás: police.hu

Durva baki a benzinkúton

A meglódult méretes SUV hátulról nekiütközött az előtte álló autónak, amelyet a lendület az üvegajtón keresztül betolt a töltőállomás shopjába. A hajmeresztő manőver itt látható:

A rendőrség humorosan számolt be az esetről, hozzátéve, hogy a shopot továbbra is ajánlott inkább az ajtón át megközelíteni. 

Egy autós az egyik Pest vármegyei benzinkúton úgy döntött, hogy nem csak tankol, de a shopot is “bejárja” – igaz, kicsit másképp, mint azt megszokhattuk.

- írták a bejegyzésben. Személyi sérülésről nem érkezett hír, de az anyagi kár jelentős lehet.

Frontálisan belecsapódott egy rendőrautóba

Ugyancsak nagyobb baj is lehetett volna abból a Veszprém vármegyei közúti balesetből, amelynek során egy autó fékezés nélkül, frontálisan belecsapódott egy forgalomiránytást végző a rendőrautóba. A rendőr az utolsó pillanatban tudott féreugrani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu