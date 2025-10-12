Videón a nap bénázása: egy autó betolt egy másik gépkocsit a benzinkút shopjába

Furcsa jelenet zajlott le egy Pest vármegyei benzinkúton: egy autó elszabadult tankoláskor, és egy másik személygépkocsit "faltörő kosként használva" teljesen leamortizálta a shopot.

Furcsa baleset történt egy benzinkúton

Forrás: police.hu

Durva baki a benzinkúton

A meglódult méretes SUV hátulról nekiütközött az előtte álló autónak, amelyet a lendület az üvegajtón keresztül betolt a töltőállomás shopjába. A hajmeresztő manőver itt látható:

A rendőrség humorosan számolt be az esetről, hozzátéve, hogy a shopot továbbra is ajánlott inkább az ajtón át megközelíteni.

Egy autós az egyik Pest vármegyei benzinkúton úgy döntött, hogy nem csak tankol, de a shopot is “bejárja” – igaz, kicsit másképp, mint azt megszokhattuk.

- írták a bejegyzésben. Személyi sérülésről nem érkezett hír, de az anyagi kár jelentős lehet.

Frontálisan belecsapódott egy rendőrautóba

Ugyancsak nagyobb baj is lehetett volna abból a Veszprém vármegyei közúti balesetből, amelynek során egy autó fékezés nélkül, frontálisan belecsapódott egy forgalomiránytást végző a rendőrautóba. A rendőr az utolsó pillanatban tudott féreugrani.