Betört volt élettársa házába egy férfi, majd dulakodott a nővel (+ videó)

Október 22-én délelőtt a rendőrséghez bejelentés érkezett, hogy egy Ajka környékén élő férfi betörte volt élettársa házának bejárati ajtaját, majd jogosulatlanul behatolt az ingatlanba.

Betört volt élettársa otthonába és megrongálta a berendezést.

Fotó: Police.hu

Betört volt élettársához

A nő többszöri felszólítása ellenére a férfi nem volt hajlandó távozni, és a szóváltás során dulakodás alakult ki közöttük. Ennek során a férfi kicsavarta a nő kezéből a mobiltelefonját, valamint megrongálta a konyhabútort is.

A rendőrség a bejelentést követően rövid időn belül azonosította és otthonában elfogta a 41 éves férfit, akit ezt követően előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók a gyanúsítottat őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását.

