1 órája
Betört volt élettársa házába egy férfi, majd dulakodott a nővel (+ videó)
Egy Ajka környékén élő férfi betörte volt élettársa házának bejárati ajtaját, majd jogosulatlanul behatolt az ingatlanba.
Október 22-én délelőtt a rendőrséghez bejelentés érkezett, hogy egy Ajka környékén élő férfi betörte volt élettársa házának bejárati ajtaját, majd jogosulatlanul behatolt az ingatlanba.
Betört volt élettársához
A nő többszöri felszólítása ellenére a férfi nem volt hajlandó távozni, és a szóváltás során dulakodás alakult ki közöttük. Ennek során a férfi kicsavarta a nő kezéből a mobiltelefonját, valamint megrongálta a konyhabútort is.
A rendőrség a bejelentést követően rövid időn belül azonosította és otthonában elfogta a 41 éves férfit, akit ezt követően előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók a gyanúsítottat őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását.
Hasonló erőszakos cselekmény a közelmúltban is történt Ajkán
Kapcsolati erőszak miatt intézkedtek a rendőrök Ajkán, ahol egy 53 éves, helyi férfit a helyszínen elfogtak, miután bántalmazta élettársát — mindezt a nő kiskorú gyermeke is végignézte.
Elfogták azt az 53 éves ajkai férfit, aki bántalmazta élettársát (+ videó)