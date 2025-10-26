október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Rongálásba torkollt a vita

1 órája

Betört volt élettársa házába egy férfi, majd dulakodott a nővel (+ videó)

Egy Ajka környékén élő férfi betörte volt élettársa házának bejárati ajtaját, majd jogosulatlanul behatolt az ingatlanba.

Farkas Réka

Október 22-én délelőtt a rendőrséghez bejelentés érkezett, hogy egy Ajka környékén élő férfi betörte volt élettársa házának bejárati ajtaját, majd jogosulatlanul behatolt az ingatlanba.

Betört volt élettársa otthonába és megrongálta a berendezést.
Fotó: Police.hu

 

Betört volt élettársához

A nő többszöri felszólítása ellenére a férfi nem volt hajlandó távozni, és a szóváltás során dulakodás alakult ki közöttük. Ennek során a férfi kicsavarta a nő kezéből a mobiltelefonját, valamint megrongálta a konyhabútort is.

A rendőrség a bejelentést követően rövid időn belül azonosította és otthonában elfogta a 41 éves férfit, akit ezt követően előállítottak a rendőrkapitányságra. A nyomozók a gyanúsítottat őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását.

Ha ilyen vagy ehhez hasonló bűncselekmény áldozata lett vagy a tudomására jutott, kérjük, olvassa el az alábbi link alatt található tájékoztató szöveget és tegyen bejelentést: kattintson ide.

Hasonló erőszakos cselekmény a közelmúltban is történt Ajkán

Kapcsolati erőszak miatt intézkedtek a rendőrök Ajkán, ahol egy 53 éves, helyi férfit a helyszínen elfogtak, miután bántalmazta élettársát — mindezt a nő kiskorú gyermeke is végignézte.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
