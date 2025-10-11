Brutális statisztika: a megállított sofőrök közel fele nem használta a biztonsági övet! (+ videó)

Lehangoló statisztikát közölt a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán: kollégáik pénteken 70 járművezetővel szemben intézkedtek, közülük 29-en nem használták a biztonsági övet, egy sofőr pedig ittasan ült a volán mögé.

Folyamatosan ellenőrzik a biztonsági öv használatát

A rendőrség hozzátette: Veszprém vármegyében folyamatosak a közúti ellenőrzések, és mindenkitől szabályos, felelősségteljes közlekedést kérnek, amihez hozzátartozik a biztonsági öv használata is.