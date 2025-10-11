október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siralmas adatok a tegnapi közúti ellenőrzésről

1 órája

Brutális statisztika: a megállított sofőrök közel fele nem használta a biztonsági övet! (+ videó)

Címkék#rendőrségi hírösszefoglaló#rendőrségi akció#rendőrségi ellenőrzés

Összesen 70 sofőrrel szemben intézkedtek pénteken a rendrők Veszprém vármegyében, és az ellenőrzött gépjárművezetők közül 29-en nem használták a biztonsági övet.

Veol.hu

Lehangoló statisztikát közölt a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán: kollégáik pénteken 70 járművezetővel szemben intézkedtek, közülük 29-en nem használták a biztonsági övet, egy sofőr pedig ittasan ült a volán mögé.

Folyamatosan ellenőrzik a biztonsági öv használatát

A rendőrség hozzátette: Veszprém vármegyében folyamatosak a közúti ellenőrzések, és mindenkitől szabályos, felelősségteljes közlekedést kérnek, amihez hozzátartozik a biztonsági öv használata is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu