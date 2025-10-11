Siralmas adatok a tegnapi közúti ellenőrzésről
1 órája
Brutális statisztika: a megállított sofőrök közel fele nem használta a biztonsági övet! (+ videó)
Összesen 70 sofőrrel szemben intézkedtek pénteken a rendrők Veszprém vármegyében, és az ellenőrzött gépjárművezetők közül 29-en nem használták a biztonsági övet.
Lehangoló statisztikát közölt a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán: kollégáik pénteken 70 járművezetővel szemben intézkedtek, közülük 29-en nem használták a biztonsági övet, egy sofőr pedig ittasan ült a volán mögé.
Folyamatosan ellenőrzik a biztonsági öv használatát
A rendőrség hozzátette: Veszprém vármegyében folyamatosak a közúti ellenőrzések, és mindenkitől szabályos, felelősségteljes közlekedést kérnek, amihez hozzátartozik a biztonsági öv használata is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre