"Bombát raktam postaládákba" – ezzel hívta fel a rendőrséget egy 44 éves férfi

A rendőrséget október 11-én 20 óra 43 perckor felhívta egy férfi, aki közölte, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A rendőrök azonnal megkezdték a szükséges intézkedéseket, azonban a helyszínen semmilyen robbanószerkezetet nem találtak, a bejelentés valótlan volt. A telefonálót hamar azonosították, és a kerületi rendőrök alig fél órán belül, 21 óra 10 perckor elfogták XXI. kerületi lakcímén - írja a police.hu a bombariadóval kapcsolatban.

Fél órán belül elkapták a bombariadóval fenyegetőt

A 44 éves M. Lászlót ezt követően a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságára előállították és gyanúsítottként hallgatták ki közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették.

A közelmúltban Veszprémben is volt bombafenyegetés

Nemrég a veszprémi Balaton Plázát kellett a hatóságoknak kiüríteni bombariadó miatt. Az ellenőrzés során sem robbanószert, sem arra utaló jeleket nem találtak, így a hatóságok engedélyezték, hogy a vásárlók és a dolgozók visszatérjenek az épületbe. A nyomozást lefolytató Veszprémi Rendőrkapitányság hamar a telefonáló nyomára bukkant, másnap este már őrizetbe is vették a férfit, és gyanúsítottként hallgatták ki a köznyugalmat súlyosan megzavaró közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt.