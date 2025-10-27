Hátborzongató rejtély: katonai területen találtak férfi csontokat Várpalotánál

2019-ben bukkantak rá egy ismeretlen férfi csontmaradványaira a Bántai erdőben, Várpalota közelében, egy elzárt honvédségi területen. A halál időpontját a szakértők a megtalálást megelőző fél és két év közé becsülték. A cigarettaszipkás holttest a nyomok alapján egy 35–40 év közötti férfi lehetett, testmagassága 168–170 centiméter körül volt, fogazata hiányos, csontjai pedig hátfájásra utaló elváltozásokat mutattak – derült ki a rendőrségi körözésből. A helyszínen több személyes tárgy is előkerült: egy Cobra márkájú bicska, egy öngyújtó, valamint két fából faragott cigarettaszipka, melyek közül a hosszabbikra egymást keresztező vonalak vannak faragva, többek voltak mint dohányzási kellékek – apró, kézzel készített emlékek, amelyek talán a férfi magányát, türelmét vagy szokásait őrzik.

A Bántai erdő mélyén talált „cigarettaszipkás holttest” kiléte máig rejtély – a csend őrzi a válaszokat

Forrás: Shutterstock

Névtelen testek– a cigarettaszipkás holttest nem az első megmagyarázhatatlan ügy

Az utóbbi években több nyugtalanító eset is megrázta Veszprém megyét. Az elmúlt időszakban több, azonosítatlan emberi maradvány került elő a vármegye területén. Szeptember végén Nagytevelen találtak rá egy ismeretlen férfi holttestére, augusztusban Veszprémben egy 50 év körüli ismeretlen nő holttestére találtak rá. Vannak, akiket sok-sok év után sem sikerül azonosítani, mint az a Bakonybél mellett talált – vélhetően ázsiai – férfit, akinek holttestére még 2009-bukkantak rá, de már régóta halott lehetett. Az ilyen ügyek nyomozása évekig is eltarthat, mégis minden alkalommal ugyanarra a fájó felismerésre jutnak a hatóságok: vannak, akik úgy tűnnek el, hogy senki sem kérdezi, hová lettek.