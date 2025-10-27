október 27., hétfő

Temetetlen múlt

1 órája

Hátborzongató rejtély: katonai területen találtak férfi csontokat Várpalotánál

Címkék#holttest#csontmaradvány#szipka#Bántai erdő#kaszás nikolett#rejtély

A zárt katonai övezetből előkerült férfi csontjai öt éve hevernek névtelenül. A két faragott szipka maradt az egyetlen kapaszkodó a múltjához, ami talán több mindent árul el róla, mint bármilyen irat. A cigarettaszipkás holttest és Kaszás Nikolett története ugyanannak a fájdalmas valóságnak két arca: amikor az ember nyomtalanul eltűnik, és csak a kérdések maradnak utána, és a hozzátartozók egyszerre remélik és rettegik, hogy egyszer kiderül az igazság.

2019-ben bukkantak rá egy ismeretlen férfi csontmaradványaira a Bántai erdőben, Várpalota közelében, egy elzárt honvédségi területen. A halál időpontját a szakértők a megtalálást megelőző fél és két év közé becsülték. A cigarettaszipkás holttest a nyomok alapján egy 35–40 év közötti férfi lehetett, testmagassága 168–170 centiméter körül volt, fogazata hiányos, csontjai pedig hátfájásra utaló elváltozásokat mutattak – derült ki a rendőrségi körözésből. A helyszínen több személyes tárgy is előkerült: egy Cobra márkájú bicska, egy öngyújtó, valamint két fából faragott cigarettaszipka, melyek közül a hosszabbikra egymást keresztező vonalak vannak faragva, többek voltak mint dohányzási kellékek – apró, kézzel készített emlékek, amelyek talán a férfi magányát, türelmét vagy szokásait őrzik.

A Bántai erdő mélyén talált „cigarettaszipkás holttest" kiléte máig rejtély – a csend őrzi a válaszokat
A Bántai erdő mélyén talált „cigarettaszipkás holttest” kiléte máig rejtély – a csend őrzi a válaszokat
Forrás: Shutterstock

Névtelen testek– a cigarettaszipkás holttest nem az első megmagyarázhatatlan ügy

Az utóbbi években több nyugtalanító eset is megrázta Veszprém megyét. Az elmúlt időszakban több, azonosítatlan emberi maradvány került elő a vármegye területén. Szeptember végén Nagytevelen találtak rá egy ismeretlen férfi holttestére, augusztusban Veszprémben egy 50 év körüli ismeretlen nő holttestére találtak rá. Vannak, akiket sok-sok év után sem sikerül azonosítani, mint az a Bakonybél mellett talált – vélhetően ázsiai – férfit, akinek holttestére még 2009-bukkantak rá, de már régóta halott lehetett. Az ilyen ügyek nyomozása évekig is eltarthat, mégis minden alkalommal ugyanarra a fájó felismerésre jutnak a hatóságok: vannak, akik úgy tűnnek el, hogy senki sem kérdezi, hová lettek.

Országos figyelmet kapott Kaszás Nikolett ügye

Szintén egy erdős területen veszett nyoma a 27 éves túrázónak. Holttestét 2025. szeptember 28-án, Pilisszentlászló környékén találták meg – csaknem három héttel az után, hogy szeptember 7-én elindult egyedül a Pilisben. A rendőrségi vizsgálat jelenlegi állása szerint az idegenkezűség gyanúja nem merült fel, viszont helyszín- és tárgyi bizonyítékok (például egy üvegbe öntött fagyálló) arra utalnak, hogy öngyilkosság is szóba kerülhet. Családja és ismerősei sokkos állapotban vették tudomásul a tragédia részleteit, és a kutató-mentő egységek is hangsúlyozták, hogy a nagy területű, nehezen hozzáférhető erdei zóna súlyos nehézséget jelentett a keresés során. Kaszás Nikolett tragédiája ismét emlékeztet arra, mennyire kulcsfontosságú az idő az eltűnés bejelentésénél. 

Minden óra számít – minél hamarabb megkezdődik a keresés, annál nagyobb az esély arra, hogy az eltűnt személyt még élve találják meg. A rendőrség és a mentőszolgálatok is hangsúlyozzák: nem kell várni 24 órát, ha valaki gyanúsan eltűnik, azonnal jelezni kell. Sok tragédiát talán meg lehetne előzni, ha a bizonytalanság helyett rögtön cselekvés követné a félelmet. 

A Bántai erdőben talált férfi, a veszprémi nő holtteste, és a többi említett áldozat mind ismeretlen – arc nélkül, név nélkül, történet nélkül. Mögöttük ott lehetett egy család, egy élet, egy meg nem élt jövő, amit már senki sem ismer fel. Egyes részletek – a keresztbe vésett vonalak, a kopott felület – mintha üzenetet hordoznának: itt élt valaki, akinek volt ideje és gondolata faragni. Ha a halálának nincs is neve, ez a két szipka mégis motívummá vált – egyetlen emberi jel a Bántai erdő csendjében. A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik bármilyen információval segíthetnek a kilétük tisztázásában. Mert amíg nincs név, nincs lezárás sem – és a csend marad a legfájdalmasabb válasz.

 

