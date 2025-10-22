Brutális családi erőszak Devecseren: fia többször fejbe rúgta és megtaposta az apját

A vádlott 2023. október 13-án, kora délután felkereste édesapját, az 56 éves sértettet devecseri otthonában, hogy pénzt kérjen tőle. Az apa teljesítette fia kérését, és 5000 forintot adott neki, ezután a vádlott elment. Néhány órával később a vádlott ittasan ismét felkereste édesapját, ugyancsak pénzt kérve tőle. A lépcsőházban találkoztak, ahol a fiú pénzt kért. Az apa közölte vele, hogy már adott neki aznap pénzt, ezért többet nem tud adni – írja a birosag.hu az emberölési kísérlettel kapcsolatban. Ami ezután következett, az a felfoghatatlan családi erőszak.

Apja nem adott pénzt a fiának, családi erőszak lett a vége

Fotó: Shutterstock

Ezen a vádlott feldühödött, és kétszer ököllel arcon ütötte apját, aki elesett a lépcsőház padlóján. Ezután, miközben a sértett hanyatt feküdt és a fejét próbálta védeni, a vádlott többször, nagy erővel fejbe rúgta és fejére taposott a rajta lévő gumiorrú munkavédelmi cipővel.

Brutális családi erőszak

A dulakodás zaját meghallotta a szomszéd, aki odarohant, ellökte a vádlottat a földön fekvő sértett mellől, mire a vádlott elfutott a helyszínről. A tanú értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba szállították. A vádlottat később elfogták és őrizetbe vették.

A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. A vádlott tisztában volt azzal, hogy ha valakit többször, nagy erővel fejbe rúg és tapos, az akár halálos sérülést is okozhat. A halál elmaradása csak annak köszönhető, hogy a sértett védekezett, és a tanú időben közbelépett.

A vádlott személyiségzavarban szenved, de ez nem minősül elmebetegségnek, és nem befolyásolja a beszámíthatóságát. Képes volt felismerni tette következményeit, és ennek tudatában cselekedett.

A vádlott a bűncselekmény elkövetése előtt – ismeretlen időpontban – egy marihuánás cigarettát is elszívott, amit vizeletmintája is alátámaszt.