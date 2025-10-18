Csalók élnek vissza a DRV nevével

„Többen keresték fel társaságunkat azzal, hogy egy bizonyos [email protected] e-mail-címről kaptak vízdíjszámlát, illetve az [email protected] e-mail-cím is a feladó mezőjében szerepelt” – írta ki Facebook-oldalára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a csalással kapcsolatban.

Csalás: ne kattintsunk a [email protected] e-mail-címről érkező levelekre

Fotó: Getty Images

Felhívták az érintettek figyelmét arra, hogy a szóban forgó [email protected] e-mail-cím nem a társasághoz tartozik, a feladó mezőben szereplő DRV-s címet tőlük függetlenül tüntették fel, így minden olyan elektronikus levelet hagyjanak figyelmen kívül, amely a fenti ([email protected]) címről érkezett.

Amennyiben ilyen levelet kaptak, a benne szereplő tartalomra és linkekre ne kattintsanak rá, a levelet töröljék a postafiókból.

Csalás a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. nevében

Számláikat – regisztrációt követően – a vállalat online ügyfélszolgálatán ellenőrizhetik, melyet a következő linkre kattintva, az adatkezelési tájékoztató elfogadása után érhetnek el.

Javasolják, hogy a gyanús e-maileket mindig kellő körültekintéssel fogadják, és amennyiben a fentiekben leírthoz hasonló elektronikus üzenettel keresik fel Önöket, kérik, hogy értesítsék a társaságot az [email protected] e-mail-címen keresztül.