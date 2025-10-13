Közel 20 millió forintot csalt ki egy kamurendőr a kétségbeesett szülőktől

Egy nő 2025 augusztusában megismerkedett egy férfival, aki magát egy rendvédelmi szervnél dolgozó, vezető beosztású személynek adta ki. Rövid időn belül az asszony bizalmába férkőzött, aki megosztotta vele barátnője problémáját: annak lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták, és a család mindent megtett volna azért, hogy kiszabadítsák - írja a police.hu a csalással kapcsolatban.

Hivatalos személynek adta ki magát, hogy a csalással pénzhez juthasson

Fotó: Shutterstock

A férfi felajánlotta, hogy befolyásos kapcsolatai révén - 28 millió forintért - el tud intézni egy fogolycserét, amellyel a lányt hazahozhatják. A nő ezután bemutatta őt a kétségbeesett édesanyának és élettársának, akikkel együtt bízott az ígéretekben. Több részletben összesen 17 és fél millió forintot adtak át neki, azzal a meggyőződéssel, hogy a pénz a szabadulás intézéséhez szükséges. A sértetteknek azonban gyanússá vált, hogy az ügy nem halad, miközben a hitegető újabb és újabb összegeket kért, és kitérő válaszokat adott. 2025. október 7-én bejelentést tettek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztálya pedig nyomozást rendelt el az ügyben.

Csalás: másnak adta ki magát, milliókat csalt ki

A nyomozók B. Gábort október 8-án elfogták, majd a lakásán tartott kutatás során lefoglalták mobiltelefonját, valamint közel 3 millió forintot. Az 53 éves férfit egy rendbeli, jelentős kárt okozó csalás, valamint két rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett, elmondása szerint a pénz nagy részét elköltötte. Őrizetbe vételét követően a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A rendőrség figyelmeztet: a csalók gyakran élnek vissza mások bizalmával, és hivatalos személynek adják ki magukat. A pénzért ígért „hivatali közbenjárás” vagy „kapcsolati segítség” jó eséllyel csalás.

Pofátlanul rendőrnek adják ki magukat

Veszprém vármegyében is történt olyan, hogy egy csaló rendőrnek adta ki magukat, hogy pénzhez jusson. A férfi egy 82 éves nőt hívott fel telefonon, rendőrnek adta ki magát és közölte: a nő lánya őrizetben van, mert fegyvert találtak nála. A hívó azt állította, hogy azonnali pénzbeli kifizetéssel elkerülhető a börtön. A csaló hárommillió forintot követelt, és azt ígérte, hogy az ügy így elsimítható lesz. Az asszony a hirtelen jött félelem és sokk hatására gondolkodás nélkül hitt a telefonálónak. Úgy vélte, ezzel segíthet a lányán, ezért a pénzt átadta a megbeszélt helyen. Mire az idős nő ráébredt a csalásra, a pénznek már nyoma sem volt.