Vádemelés

Nem létező árucikkeket kínált eladásra

Csalás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 33 éves nővel és 25 éves férfival szemben, akik internetes hirdetési portálon feladott valótlan hirdetésekkel szerezték meg a gyanútlan vásárlók pénzét.

Szilas Lilla

A vádirat szerint a Hajdú-Bihar vármegyei nő 2022 elejétől önállóan, majd később a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei társával megállapodva online portálokon különböző álneveken, különböző telefonszámokat használva nem létező árucikkeket kínáltak eladásra - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a csalással kapcsolatban. 

Csalás: nem létező termékekért kértek el pénzt
Fotó: Shutterstock

A vádlottak főképp használt mobiltelefonok értékesítésének látszatát keltve tévesztették meg a sértetteket, akikkel a vételárat, vagy annak egy részét, illetve a postaköltséget előre átutaltatták. A pár azután semmiféle terméket nem küldött nekik, miután az eleve nem is állt a szándékukban. A hirdetésekre jelentkező sértettekkel jellemzően a nő tartotta a kapcsolatot, de számos esetben előfordult, hogy a férfi fogadta az érdeklődők hívásait és egyeztetett velük, illetve ezekben az esetekben az utalások is a bankszámlájára mentek.

Csalással jutottak több millió forinthoz

A 33 éves vádlott 77 sértett megkárosításával önállóan összesen közel 1 850 000 forintra, míg társával közösen mintegy 1 300 000 forintra tett szert a bűncselekmények elkövetése révén. Az ügyészség a vádiratában az elkövetőkkel szemben börtönbüntetés kiszabására és a közügyek gyakorlásától történő eltiltásukra tett indítványt, valamint mindkettőjükkel szemben vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta annak a jogtalanul megszerzett összegnek az erejéig, amelyre a sértettek nem jelentették be polgári jogi igényüket.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
