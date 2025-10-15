A rendőröknek köszönhetően egy idős nő visszakapta kicsalt pénzét

Egy idős hölgy tett feljelentést a rendőrségen augusztus 12-én, mivel ismeretlen tettes közel 1,5 millió forintot csalt ki tőle. Az elkövető magát banki ügyintézőnek adta ki, és közölte gyanútlan áldozatával, hogy a bankszámlájának biztonsága érdekében szükséges az Anydesk nevű programot letöltenie, melynek eleget is tett - írja a police.hu a csalással kapcsolatban.

A csalás során eltulajdonított pénzt az idős nő visszakapta

Fotó: police.hu

Ezután a sértett valamennyi bankkártyaadatát megadta az ismeretlen telefonálónak. A bejelentést követően a veszprémi rendőrök azonnal intézkedtek az adott pénzintézet megkeresésére, ezáltal a kicsalt összeg lefoglalására, melynek köszönhetően a banknak sikerült az összeget visszatartania. Az idős nő a lefoglalt pénzét így visszakapta.

A csalással szerzett pénz visszajutott gazdájához

A hasonló esetek elkerülése végett a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai: