Online csalás

1 órája

A rendőröknek köszönhetően egy idős nő visszakapta kicsalt pénzét

A veszprémi nyomozók gyors közbenjárása révén egy idős nő visszakapta a tőle kicsalt pénzt.

Szilas Lilla

Egy idős hölgy tett feljelentést a rendőrségen augusztus 12-én, mivel ismeretlen tettes közel 1,5 millió forintot csalt ki tőle. Az elkövető magát banki ügyintézőnek adta ki, és közölte gyanútlan áldozatával, hogy a bankszámlájának biztonsága érdekében szükséges az Anydesk nevű programot letöltenie, melynek eleget is tett - írja a police.hu a csalással kapcsolatban. 

A csalás során eltulajdonított pénzt az idős nő visszakapta
A csalás során eltulajdonított pénzt az idős nő visszakapta
Fotó: police.hu

Ezután a sértett valamennyi bankkártyaadatát megadta az ismeretlen telefonálónak. A bejelentést követően a veszprémi rendőrök azonnal intézkedtek az adott pénzintézet megkeresésére, ezáltal a kicsalt összeg lefoglalására, melynek köszönhetően a banknak sikerült az összeget visszatartania. Az idős nő a lefoglalt pénzét így visszakapta.

A csalással szerzett pénz visszajutott gazdájához

A hasonló esetek elkerülése végett a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai:

  • Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait! Ezeket az információkat telefonbeszélgetés során a rendőrség, illetve egy bank alkalmazottai sem kérik!
  • Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt!
  • Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!
  • Ha bajba került, azonnal értesítse a pénzintézetet, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

 

