1 órája
A rendőröknek köszönhetően egy idős nő visszakapta kicsalt pénzét
A veszprémi nyomozók gyors közbenjárása révén egy idős nő visszakapta a tőle kicsalt pénzt.
Egy idős hölgy tett feljelentést a rendőrségen augusztus 12-én, mivel ismeretlen tettes közel 1,5 millió forintot csalt ki tőle. Az elkövető magát banki ügyintézőnek adta ki, és közölte gyanútlan áldozatával, hogy a bankszámlájának biztonsága érdekében szükséges az Anydesk nevű programot letöltenie, melynek eleget is tett - írja a police.hu a csalással kapcsolatban.
Ezután a sértett valamennyi bankkártyaadatát megadta az ismeretlen telefonálónak. A bejelentést követően a veszprémi rendőrök azonnal intézkedtek az adott pénzintézet megkeresésére, ezáltal a kicsalt összeg lefoglalására, melynek köszönhetően a banknak sikerült az összeget visszatartania. Az idős nő a lefoglalt pénzét így visszakapta.
A csalással szerzett pénz visszajutott gazdájához
A hasonló esetek elkerülése végett a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai:
- Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait! Ezeket az információkat telefonbeszélgetés során a rendőrség, illetve egy bank alkalmazottai sem kérik!
- Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt!
- Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!
- Ha bajba került, azonnal értesítse a pénzintézetet, és tegyen feljelentést a rendőrségen!
Közel 20 millió forintot csalt ki egy kamurendőr a kétségbeesett szülőktől