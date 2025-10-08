Love story helyett lehúzás

A vádlottak 2023 elején megállapodtak abban, hogy a II. rendű vádlott nevében társkereső profilt hoznak létre, és másokat megtévesztve pénzhez jutnak. Az I. rendű vádlott létrehozta a profilt, majd beszélgetést kezdett egy ajkai férfival. A nő azt a látszatot keltette, hogy komoly érzelmei vannak a férfi iránt, így bizalmába férkőzött, hogy később pénzt csalhasson ki tőle – írja a birosag.hu a csalással kapcsolatban.

Csalásra használták a társkereső oldalt

Fotó: Shutterstock

Később, továbbra is a II. rendű vádlott nevében, azt állította a sértettnek, hogy lakhatási gondjai vannak, és pénzt kért tőle albérletre. Az I. rendű vádlott kérésére a II. rendű vádlott videóhívásban is beszélt a sértettel, és a munkásszállót mutatta be albérletként, hogy fenntartsa a bizalmat. A megtévesztés hatására a sértett összesen 649 000 forintot utalt a II. rendű vádlott számlájára.

Csalással szereztek milliókat a férfitól

Ezt követően az I. rendű vádlott újabb hazugsággal – lábtörésre hivatkozva – további 810 000 forintot csalt ki a sértettől, amelyet már a saját számlájára kért. Később a nő lánya is videóhívásban kapcsolatba lépett a sértettel, és valótlanul azt állította, hogy ő akart vele megismerkedni, illetve, hogy az I. rendű vádlottal párkapcsolatban él. Ezután a II. rendű vádlott a lány nevében újra felvette a kapcsolatot a férfival, azt állítva, hogy ők szakítani fognak.

Az I. rendű vádlott ezután azt közölte a sértettel, hogy Németországban életmentő műtétre van szüksége, és ennek költségeire hivatkozva további 14 000 000 forintot kért, amit a férfi át is utalt.

Az I. rendű vádlott lánya nem tudott arról, hogy a vádlottak a sértettet szándékosan megtévesztették, és a pénz csalásból származik.

A vádlottak összesen 15 459 000 forint kárt okoztak a sértettnek, amely az eljárás során nem térült meg.