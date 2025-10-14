október 14., kedd

Ügyvédnek adta ki magát

Ezt a rosszarcú unokázós csalót körözi rendőrség, hárommilliót zsákmányolt (+ fotó)

A Veszprémi Rendőrkapitányság csalás bűntettének gyanúja miatt folytat nyomozást egy budapesti férfival szemben, aki úgynevezett unokázó átverést követhetett el.

Szilas Lilla

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2025. október 6-án délután egy idős nőt vezetékes telefonon kereste egy magát ügyvédnek kiadó férfi, aki azt állította, hogy az egyik hozzátartozója bajban van. A magát ügyvédnek kiadó unokázós csaló az idős hölgyet állításával tévedésbe ejtette, és tőle készpénzt és ékszereket csalt ki - írja a police.hu a csalással kapcsolatban. A csaló mintegy hárommillió forinttal károsította meg az idős nőt.

Csalás miatt körözik a 26 éves budapesti K. E.-t
Fotó: police.hu

A gyanú szerint a bűncselekményt a képen látható 26 éves budapesti K. E. követte el, aki ellen körözést adtak ki a rendőrök.

Unokázós csalás: ha látta a férfit, tegyen bejelentést a rendőrségen!

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható férfit látja, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

