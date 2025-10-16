Debreceni csaló csapott le Balatonfüreden

Üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy 21 éves debreceni férfival szemben, aki valótlan tartalmú hirdetéssel csalta ki a sértett pénzét. Az ügy különösen felhívja a figyelmet az online piactereken történő vásárlások kockázataira.

Csalás vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy 21 éves férfival szemben

A vádirat szerint az elkövető egy közösségi oldal online piacterén hirdetett eladásra bontott autóalkatrészeket, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A balatonfüredi sértett 2024 áprilisában jelezte vételi szándékát, és a vádlott által megadott bankszámlaszámra átutalt 20 000 forintot. Az ígért árut azonban soha nem kapta meg.

Miután a sértett hiába próbálta elérni a vádlottat a megadott telefonszámon és a megadott címen, az ígért műhely helyett Debrecenben csak egy kertészetet talált. Az elkövető így elkerülte a személyes találkozást, miközben az online hirdetés valótlan tartalmával szerezte meg a sértett pénzét.

Csalás vétsége miatt emeltek vádat

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben. Emellett a hatóságok további nyomozást folytatnak az ország több rendőrkapitányságán a vádlott ellen, mivel több hasonló eset is feltételezhető.

Az eset rávilágít az online vásárlások során rejlő kockázatokra, és arra, hogy a vásárlóknak mindig érdemes körültekintően ellenőrizniük az eladókat, mielőtt pénzt utalnak.