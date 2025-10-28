Gumicukorba rejtett ecstasyt rendelt a 21 éves várpalotai férfi

Drogot rendelt: 2024 áprilisától 2024. június végéig több alkalommal rendelt Németországból kábítószert az a 21 éves várpalotai fiatal, aki ellen jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség.

Többször is drogot rendelt, minden alkalommal lebukott

A vádiratban foglaltak szerint az elkövető először 2024. április 4-ét megelőzően rendelt magának online úton kábítószert, ám a csomagot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága ellenőrizte, így a kábítószer-tartalmú tabletták nem jutottak el a vádlotthoz. A férfi röviddel ezt követően újra rendelt magának kábítószert, amely a 250 darab ecstasytabletta mellett ketamin- és amfetamintartalmú kábítószereket is tartalmazott. A csomag ebben az esetben már a német postánál történt ellenőrzés során fennakadt.

A vádlott ezek után további kábítószereket rendelt, melyek szintén Németországból érkeztek 2024. június elején és június végén, de a csomagokat a magyarországi feldolgozásuk során ebben az esetben is megvizsgálták, így a gumicukorba rejtett ecstasytabletták, illetve az amfetamin lefoglalásra kerültek. A vádlott által megrendelt kábítószerek együttes mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát, annak mintegy háromszorosát teszi ki. Az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.

Csopakra is rendeltek drogot az internetről

