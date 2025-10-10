Kétmillió forintnyi értéket vittek el a tolvajok, de az örömük nem tartott sokáig (+ videó)

Ékszerlopás: A bejelentés október 6-án érkezett a rendőrséghez, miszerint egy ház szobájából eltűntek az értékek. A hatóságok gyorsan cselekedtek: néhány napon belül beazonosították és elfogták az elkövetőket. A nyomozás során több, a bűncselekményhez köthető tárgy is előkerült, köztük az ellopott ékszerek is – írta a Veszprém vármegyei rendőrség.

Kétmilliós ékszerlopás Adorjánházán

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

A rendőrök a nyomozás során gyorsan eljutottak a 18 és 22 éves tettesekhez, akiket végül Adorjánházán sikerült azonosítani és elfogni. A házkutatások során nemcsak a hiányolt arany ékszerek, hanem más értékek is előkerültek, amelyeket a hatóságok lefoglaltak.

A két fiatal beismerte tettét, jelenleg lopás gyanúja miatt folyik ellenük a nyomozás. A rendőrség gyors reakciója és a nyomozók hatékony munkája eredményeként a károsult jó eséllyel visszakaphatja az értékeit.