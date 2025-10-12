október 12., vasárnap

Miksa névnap

Életveszélyes sérülések

3 órája

Elektromos rolleres és biciklis ütközött a zebrán, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Címkék#baleset#Baleset-infó#baleset helyszínelés

Összeütközött egy elektromos rolleres és egy biciklis egy gyalogátkelőhelyen szombaton Dunaújvárosban. A kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopternek kellett kórházba szállítania.

Veol.hu

A zebrán kerékpárját hajtva akart átkelni egy 14 éves fiatal, akinek egy 25 éves elektromos rolleres nekiütközött szombaton Dunaújvárosban - közölte a duol.hu. A balesetben a 25 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

Összeütközött egy elektromos rolleres és egy biciklis Dunaújvárosban
Összeütközött egy elektromos rolleres és egy biciklis Dunaújvárosban
Fotó: duol.hu

A 14 éves fiú megúszta könnyebb sérülésekkel a balesetet. További információk és helyszíni videó a duol.hu-n, IDE kattintva.

Megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek

Az utóbbi időben országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, amelyek egyre gyakrabban járnak súlyos sérülésekkel. Veszprémben is több ilyen eset történt a nyár folyamán: volt, hogy a Jutasi úton esett el egy fiatal nő, máskor pedig egy gyalogátkelőn ütöttek el egy rollerezőt. A legsúlyosabb eset szeptember közepén a szomszédos vármegyében, Győrszentivánnál történt, ahol életét vesztette egy 30 év körüli rolleres férfi, miután elgázolta egy autó az ipari parkban.

 

