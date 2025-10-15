Fél évre elvették a jogsiját az ittas elektromos rolleresnek, és durva pénzbüntetést is kapott

A nyáron egy kerti parti után ittasan elektromos rollerezett haza Szegeden egy helyi férfi, akit a rendőrség a belvárosban állított meg igazoltatni. A mérések után kiderült, hogy férfi vérében lévő alkohol mennyisége többszörösen meghaladta a bűncselekményi határértéket - írja a delmagyar.hu.

Hatalmas büntetést kapott a részeg elektromos rolleres

Ezt követően a Szegedi Járási Ügyészség ittas járművezetés vétségével vádolta meg, majd a bíróság 120 ezer forintos pénzbüntetésre és 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.

A szegedi elektromos rolleres férfi ügye nem egyedi

Lapunk is több alkalommal beszámolt már arról, hogy Veszprém vármegyében is fogtak már el olyan személyeket a rendőrök, akik ittasan vezették az eletromos rollert. Augusztusban például három nap alatt 12 embert állítottak meg a rendőrök, akik szeszes ital fogyasztása után pattantak fel járművükre. Akkor csak Balatonalmádiban 9 embert fogtak el ezért a vétségért. A szakemberek hangsúlyozzák: az elektromos roller közlekedési eszköz, amely szabályokhoz kötött. Ittas állapotban használni éppoly felelőtlenség, mint autóba ülni alkohol fogyasztása után. Az egyensúlyvesztés, a lassabb reakció és a környezet figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez vezethet. Így nemcsak a közlekedő saját testi épsége kerül veszélybe, hanem a körülötte haladóké is.