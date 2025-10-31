október 31., péntek

Életveszélyes száguldás elektromos rollerrel (+ videó)

Címkék#elektromos roller#forgalom#balesetveszélyes

A folyamatos figyelmeztetések ellenére sokan még mindig fittyet hánynak a közlekedési szabályokra, veszélyeztetve ezzel saját magukat és másokat is.

Farkas Réka

Kollégánk ma egy vakmerő, felelőtlen férfit videózott le, amint több kilométeren át, 50 km/óra fölötti sebességgel elektromos rollerrel száguldott a vidéki nagyváros négysávos útján. Az autók között nagy sebességgel haladva, cikázva bármelyik pillanatban tragédia történhetett volna.

Elektromos rollerrel száguldott az autók között.
Elektromos rollerrel száguldott az autók között egy férfi
Fotó: Veol

Elektromos rollerrel száguldott az úton

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a rolleres balesetek, mégis sokan továbbra sem tartják be a KRESZ-t, sem a józan ész határait. Hiába hívják fel a különböző szervek többször is a figyelmet a közlekedési szabályokra, úgy tűnik, süket fülekre találnak.

Az elektromos roller nem a főútra való

Egyre gyakrabban hallani a hírekben elektromos rolleres balesetekről. Veszprém vármegyében is egyre több a hasonló felelőtlenségből bekövetkezett baleset, a védőfelszerelés gyakran hiányzik, a kimenetel pedig olykor halálos is lehet.

Elvették a jogsiját az ittas elektromos rolleresnek

A nyáron egy kerti parti után ittasan elektromos rollerezett haza egy férfi, akit a rendőrség a belvárosban állított meg igazoltatni. A mérések után kiderült, hogy férfi vérében lévő alkohol mennyisége többszörösen meghaladta a bűncselekményi határértéket.

 

