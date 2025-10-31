Életveszélyes száguldás elektromos rollerrel (+ videó)

Kollégánk ma egy vakmerő, felelőtlen férfit videózott le, amint több kilométeren át, 50 km/óra fölötti sebességgel elektromos rollerrel száguldott a vidéki nagyváros négysávos útján. Az autók között nagy sebességgel haladva, cikázva bármelyik pillanatban tragédia történhetett volna.

Elektromos rollerrel száguldott az autók között egy férfi

Fotó: Veol

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a rolleres balesetek, mégis sokan továbbra sem tartják be a KRESZ-t, sem a józan ész határait. Hiába hívják fel a különböző szervek többször is a figyelmet a közlekedési szabályokra, úgy tűnik, süket fülekre találnak.

Az elektromos roller nem a főútra való

Egyre gyakrabban hallani a hírekben elektromos rolleres balesetekről. Veszprém vármegyében is egyre több a hasonló felelőtlenségből bekövetkezett baleset, a védőfelszerelés gyakran hiányzik, a kimenetel pedig olykor halálos is lehet.