Életveszélyes száguldás elektromos rollerrel (+ videó)
A folyamatos figyelmeztetések ellenére sokan még mindig fittyet hánynak a közlekedési szabályokra, veszélyeztetve ezzel saját magukat és másokat is.
Kollégánk ma egy vakmerő, felelőtlen férfit videózott le, amint több kilométeren át, 50 km/óra fölötti sebességgel elektromos rollerrel száguldott a vidéki nagyváros négysávos útján. Az autók között nagy sebességgel haladva, cikázva bármelyik pillanatban tragédia történhetett volna.
Elektromos rollerrel száguldott az úton
Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a rolleres balesetek, mégis sokan továbbra sem tartják be a KRESZ-t, sem a józan ész határait. Hiába hívják fel a különböző szervek többször is a figyelmet a közlekedési szabályokra, úgy tűnik, süket fülekre találnak.
Az elektromos roller nem a főútra való
Egyre gyakrabban hallani a hírekben elektromos rolleres balesetekről. Veszprém vármegyében is egyre több a hasonló felelőtlenségből bekövetkezett baleset, a védőfelszerelés gyakran hiányzik, a kimenetel pedig olykor halálos is lehet.
