Rendőrök mentették meg egy férfi életét Veszprémben

A segélyhívás egy veszprémi lakásból érkezett, miután a férfi bezárkózott a fürdőszobába, majd önkezével okozott súlyos sérüléseket magán. Elsőként a rendőrök érkeztek a helyszínre, akik azonnal megkezdték az életmentést: vérzéscsillapító kötszerrel látták el a férfi nyaki sérüléseit, ezzel megmentve az életét.

Életmentés: a mentők a rendőrökkel együtt folytatták a férfi ellátását.

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Rövid időn belül a mentők is a helyszínre érkeztek, és a rendőrökkel együtt folytatták a férfi ellátását. A nehéz körülmények ellenére sikerült stabilizálni az állapotát, majd kórházba szállították a beteget.

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán köszönetet mondott a rendőröknek a példamutató helytállásért és a bajtársak összehangolt, profi munkájáért.

Az életmentésben a gyorsaság az egyik legfontosabb

Elkészült egy új életmentő alkalmazás, amely egyszerűbbé teszi a bajbajutottak segélyhívását. Az ÉletMentő alkalmazás lehetővé teszi, hogy a felhasználók megadják az egészségügyi adataikat, például a rendszeresen szedett gyógyszereket, gyógyszerallergiákat vagy ismert betegségeket. Ezek az információk a riasztás pillanatában automatikusan megjelennek a mentésirányítók képernyőjén, így a beavatkozás gyorsabb és célzottabb lehet.

A helyzetmeghatározás menüpont pontos koordinátákat küld a mentőknek, és az app tartalmazza a legközelebbi gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok és ügyeleti pontok helyét. Az Elsősegély menüpont interaktív útmutatókat kínál eszméletlenség, félrenyelés, vérzés vagy sérülés esetére, lehetővé téve, hogy a mentők kiérkezéséig elkezdődhessen a segítségnyújtás.