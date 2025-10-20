Dráma a dunántúli boltnál: sírtak a szirénák, testvére szeme láttára küzdöttek a férfi életéért

Közösségi életmentés Veszprémben: a múlt héten egy boltnál parkolt le autójával egy 40 év körüli férfi, aki ezt követően nem szállt ki a kocsiból. Erre többen felfigyeltek, köztük a férfi testvére is, aki az üzlet előtt várakozott.

Drámai életmentés Veszprémben, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Többen az autóhoz siettek, ahol eszméletlen állapotban találták meg a sofőrt. Azonnal hívták a mentőket, majd drámai életmentés következett. A mentésirányító riasztotta a mentőautót és a mentőhelikoptert, miközben telefonon keresztül irányította az újraélesztést. A helyszínen tartózkodó bejelentők az utasításait követve kétségbeesetten küzdöttek a férfi életéért.

Sikeres volt az életmentés Veszprémben

Rövid időn belül megérkeztek a mentőegységek, akik átvették az életmentést, és a gyors, összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült a beteget stabilizálni. A férfit végül helikopterrel, stabil állapotban szállították kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat.