Vigyázz, fegyver lehet ennél a körözött nőnél! Nem véletlenül keresik Európa-szerte

A Vas vármegyei körözési toplista élén egy kifejezetten veszélyes bűnöző nő áll, aki ellen április óta európai elfogatóparancs van érvényben, de ezidáig nem sikerült kézre keríteni. A feltételezések szerint külföldre szökött - írja a vaol.hu.

Papp Gyöngyi ellen európai elfogatóparancsot rendeltek el

Fotó: police.hu

Európai elfogatóparancsot adtak ki a veszélyes bűnöző ellen

Papp Gyöngyi ellen április 15-én európai elfogatóparancsot adtak ki rablás és fegyveresen vagy szervezett módon elkövetett rablás miatt. De nem ez volt az első eset, hogy a nőnek meggyűlt a baja a törvénnyel. Ha érdekel, milyen más durva bűncselekményt követett korábban, olvasd el a vaol.hu cikkét.

Veszprém vármegyében szintén több olyan személy áll a körözési listák élén, akik felháborító bűncselekményeket követtek el. Pápán egy testi sértést elkövető, mindössze 22 éves férfit köröznek. Rontó Márkó ellen szeptember közepe óta van érvényben elfogatóparancs. De vannak ennél komolyabb esetek is, például Császár Antal ügye, akit már két éve köröznek. Ez idő alatt két esetben adtak ki ellene kiskorú veszélyeztetése miatt elfogatóparancsot, egy esetben pedig kábítószer-kereskedelem miatt.