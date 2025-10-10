október 10., péntek

Elfogatóparancs

1 órája

Huszonéves fiatalokat köröz a Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Még csak nemrég léptek a felnőttkorba, de máris elfogatóparancsot adtak ki három huszonéves fiatal ellen.

Veol.hu

A 2002-es születésű Nikolaeiva Karyna ellen 2025 augusztusában rendeltek el elfogatóparancsot. A mindössze 23 éves nőt a Balatonalmádi Rendőrkapitányság próbálja kézre keríteni pénzmosás vétsége miatt. Az urkán származású nőnek eddig sikerült meglépnie a rendőrség elől. 

Az elfogatóparancsot Nikolaeiva Karyna ellen pénzmosás vétsége miatt adták ki
Fotó: police.hu

Elfogatóparancs huszonéves bűnözők ellen

Varga Szabolcs András 2025 augusztusa óta bujkál a törvény elől. A 22 éves, budapesti születésű férfi ellen rongálás vétsége miatt rendeltek el elfogatóparancsot. A Balatonalmádi Rendőrkapitányságnak mindeddig nem sikerült kézre kerítenie a fiatal férfit. 

Fotó: police.hu

Az ukrán állampolgárságú Georgiu Vyacheslav ellen már 20 éves korában elfogatóparancsot rendelt el a Balatonalmádi Rendőrkapitányság. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt nyomoznak a fiatal után 2024 augusztusa óta. 

Fotó: police.hu

Amennyiben bármelyiküket felismerné, tegyen bejelentést személyesen a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 36(88)438-711  számon. 

 

 

