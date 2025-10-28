Elismeréseket vehettek át a Veszprém vármegyei rendőrök nemzeti ünnepünk alkalmából

Az országos elismerések sorában Pintér Sándor belügyminiszter Kertész Lászlóné r. főtörzszászlós referensnek szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott.

Nemzeti ünnepünk alkalmából számos elismerést, előléptetést és jutalmat adtak át a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak

Forrás: rendőrség

A miniszter Ujvári Attila r. alezredes és Szövetes Gábor Ferenc r. alezredes, osztályvezető részére több évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenységük és kerek születésnapjuk alkalmából emléktárgyat adományozott.

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette Ihász Csaba r. hadnagyot r. főhadnaggyá, valamint pénzjutalomban részesítette Fehér György r. alezredes ügyeletvezetőt, aki 35 év szolgálati viszony után dandártábornoki dicséretet is kapott.

Az országos rendőrfőkapitány Csepely Balázs r. őrnagyot kiemelkedő szakmai munkájáért soron kívül r. alezredessé léptette elő.

Megyei elismerések és előléptetések

A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány Váczi Ferenc r. törzszászlóst r. főtörzszászlóssá, Ughy István Károly r. főtörzsőrmestert r. zászlóssá, Horváth Konrád r. őrmestert és Szalai Viktória r. őrmestert r. törzsőrmesterré léptette elő.

Kiemelkedő szolgálati feladataik elismeréseként fizetési fokozatban előresorolást kaptak többek között Hegedüs László c. r. főtörzszászlós, Vaskó Péter c. r. főtörzszászlós, Kenéz Tamás r. törzszászlós és Baki László r. főtörzsőrmester.

Dolacsek Árpád r. őrmestert 2025. november 1-jei hatállyal járőrvezetőnek nevezték ki.

Elismerések és jutalmak

A megyei rendőrfőkapitány pénzjutalomban részesítette a szakterületükön kiemelkedő munkát végző rendőrtiszteket és munkatársakat, köztük Széll Zsolt r. alezredest, Pintér-Ujhidy Beatrix Anna r. őrnagyot, Hermann Róbert r. őrnagyot, Tornai Tünde és Sipos Katalin r. századosokat, valamint Árkus Péter r. hadnagyot és több más kiváló szakembert.

Dékány Balázs r. dandártábornok életmentés során nyújtott példamutató tevékenységéért pénzjutalmat adott át, és az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója, dr. Jászkuti Ákos Péter elismerésben részesítette Mitru Attila c. r. főtörzszászlóst és Molnár Dániel r. őrmestert.