26 perce
Elismeréseket vehettek át a Veszprém vármegyei rendőrök nemzeti ünnepünk alkalmából
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából számos kitüntetést, előléptetést és jutalmat adtak át a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak. Az elismerésekkel a rendőrség állományában végzett kiemelkedő, példamutató szolgálatot köszönték meg.
Az országos elismerések sorában Pintér Sándor belügyminiszter Kertész Lászlóné r. főtörzszászlós referensnek szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért rendőrségi tanácsosi címet adományozott.
A miniszter Ujvári Attila r. alezredes és Szövetes Gábor Ferenc r. alezredes, osztályvezető részére több évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenységük és kerek születésnapjuk alkalmából emléktárgyat adományozott.
Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért soron kívül előléptette Ihász Csaba r. hadnagyot r. főhadnaggyá, valamint pénzjutalomban részesítette Fehér György r. alezredes ügyeletvezetőt, aki 35 év szolgálati viszony után dandártábornoki dicséretet is kapott.
Az országos rendőrfőkapitány Csepely Balázs r. őrnagyot kiemelkedő szakmai munkájáért soron kívül r. alezredessé léptette elő.
Megyei elismerések és előléptetések
A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány Váczi Ferenc r. törzszászlóst r. főtörzszászlóssá, Ughy István Károly r. főtörzsőrmestert r. zászlóssá, Horváth Konrád r. őrmestert és Szalai Viktória r. őrmestert r. törzsőrmesterré léptette elő.
Kiemelkedő szolgálati feladataik elismeréseként fizetési fokozatban előresorolást kaptak többek között Hegedüs László c. r. főtörzszászlós, Vaskó Péter c. r. főtörzszászlós, Kenéz Tamás r. törzszászlós és Baki László r. főtörzsőrmester.
Dolacsek Árpád r. őrmestert 2025. november 1-jei hatállyal járőrvezetőnek nevezték ki.
Elismerések és jutalmak
A megyei rendőrfőkapitány pénzjutalomban részesítette a szakterületükön kiemelkedő munkát végző rendőrtiszteket és munkatársakat, köztük Széll Zsolt r. alezredest, Pintér-Ujhidy Beatrix Anna r. őrnagyot, Hermann Róbert r. őrnagyot, Tornai Tünde és Sipos Katalin r. századosokat, valamint Árkus Péter r. hadnagyot és több más kiváló szakembert.
Dékány Balázs r. dandártábornok életmentés során nyújtott példamutató tevékenységéért pénzjutalmat adott át, és az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója, dr. Jászkuti Ákos Péter elismerésben részesítette Mitru Attila c. r. főtörzszászlóst és Molnár Dániel r. őrmestert.
A főkapitány emléktárgyat adományozott Varga Lászlónak, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatójának a rendőrség és az erdőgazdaság közötti partnerségi együttműködésért, valamint Pintér Péternek, a Hét Csillag Kulturális és Sport Egyesület elnökének, instruktori tevékenységéért.
Jubileumi elismerések
Több évtizedes hűséges szolgálat után jubileumi jutalomban részesültek a vármegye rendőrségének dolgozói.
- 45 év szolgálat után: Dávid Lajos r. főtörzszászlós és Vig József c. r. zászlós.
- 40 év után: Linczmayer László r. alezredes és Kovács Zoltán József r. alezredes.
- 35 év után: Turza Zsolt r. alezredes, Rózsás János c. r. alezredes, Szvacsina Péter, Jáhni János és Kolics Attila r. főtörzszászlósok.
- 30 év után: Simonyai Ágnes r. alezredes és Sasvári Csaba r. főtörzszászlós.
- 25 év után: Márton András c. r. alezredes és Bardon János r. főtörzszászlós.
Dicséretben és jutalomban részesült továbbá Páter János r. ezredes és Nagy Gábor r. alezredes, akik 35 évet töltöttek el belügyi szolgálatban.
Születésnapi és búcsúajándékok
Kerek születésnapjuk alkalmából herendi porcelán ajándéktárgyat kaptak: Nagy Tamás r. őrnagy, Rózsa Tamás r. törzszászlós, Horváthné Merse Bernadett csoportvezető és Mráz Attiláné iskolaőr.
Nyugállományba vonulásuk alkalmából a vezetőség Feketéné Szabó Tündét és Fenyő Erzsébetet köszöntötte, jó egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánva számukra - olvasható a rendőrség honlapján.
Kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjét
Dandártábornokká nevezték ki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét