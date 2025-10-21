Szörnyű reggel a Bakony lábánál, most minden pillanat számít ezért az eltűnt fiúért

Szörnyű bejelentéssel indult a kedd Veszprém vármegyében, ugyanis egy eltűnt gyereket keresnek nagy erőkkel a veszprémi rendőrök. A tini tartózkodási helyéről semmit nem lehet tudni. Az egyenruhások a gyors megtalálás érdekében a lakosság segítségét is kérik. Fotón mutatjuk az eltűnt fiút, hogy bárhol felismerhessétek. A napokban két fiatal lánynak is nyoma veszett, akiket még szintén keresnek a rendőrök.

Újabb eltűnt gyerek okoz riadalmat a Bakonyban, nagy erőkkel keresik

Forrás: police.hu

Eltűnt gyerekért aggódik Veszprém megye

A polce.hu-n megjelent körözési leírás szerint a 15 éves, ajkai születésű Horváth Armandónak ma, azaz október 21-én veszett nyoma. Az eltűnés körülményei kapcsán több információt nem közöltek a rendőrök. Egyelőre nincs semmilyen hír a tini hollétével kapcsolatban. A körözési eljárást lefolytató veszprémi rendőrök kérik azok jelentkezését, akik fontos információval tudnak szolgálni az eltűnt Horváth Armandó tartózkodási helyével kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Veszprémi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(88)428-022-es telefonszámon.

Két fiatal lányt is keresnek

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, két fiatal lány eltűnése kapcsán is nyomoznak a veszprémi rendőrök. Kulics Vanessza Dorina és Horváth Eugénia is a bakonynánai gyermekotthonból távozott engedély nélkül még október 18-án, azóta nincs hír felőlük.

Várpalotán is nyomoznak

Nem csak Veszprémben keresnek eltűnt gyerekeket a rendőrök. Várpalotán is folyik a nyomozás két eltűnt gyerek ügyében. A 11 éves Gáspár Brájen és a 12 éves Szabó Viktória Alexa is október 9-én tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodnak.