október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

44 perce

Újabb hat fiatal tűnt el Veszprém megyében – 12 éves gyerek is van köztük

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#napokban#eltűnt gyerekek

A héten újabb fiatalok tűntek el Veszprém vármegye több településéről, velük szemben körözést rendelt el a rendőrség. Az eltűnt személyek között 12 éves gyerek is van – segítsünk, hogy mielőbb biztonságban hazatérhessenek!

Veol.hu

A police.hu nyilvántartása szerint az elmúlt napokban hat eltűnt fiatalt keresnek Veszprém vármegyében, akik után a Veszprémi, a Pápai és a Várpalotai Rendőrkapitányság adott ki körözést. Kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt gyerekekről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Az eltűnt gyerekek közt szerepel a 12 éves Orsós Krisztián Armando
Az eltűnt gyerekek közt szerepel a 12 éves Orsós Krisztián Armando 
Forrás: police.hu

Eltűnt a mindössze 12 éves Orsós Krisztián Armando október 6-án Ajkán. Az ügyben szintén a Pápai Rendőrkapitányság jár el. Aki információval rendelkezik a gyermek hollétéről, hívja a 36 (89) 313-011 telefonszámot, vagy jelezze a kapitányságon.

Újabb eltűnt gyerekek

A police.hu folyamatosan frissíti az eltűnt személyek listáját, ahol a fényképek és adatok nemcsak a nyomozás előrehaladását segítik, hanem az állampolgárok közreműködésével akár életet is menthetnek. Arra kérjük olvasóinkat, hogy alaposan tekintsék át a közzétett képeket, köztük Orsós Krisztián Armandót (12), Lovász Annamária Jázmint (16), Taszári Miklós Kristófot (15), Kardos Viktor Kristófot (13), Horváth Eugéniát (14) és Tököli Tituszt (16). Ha bármelyiküket felismerik, vagy úgy vélik, látták az elmúlt napokban, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, hiszen a gyors bejelentés életet menthet.

eltűnt fiatal 16 éves lány Pápai Rendőrség
Lovász Annamária Jázmin
Forrás: police.hu

A 16 éves Lovász Annamária Jázmin október 8-án tűnt el. Az ajkai születésű lány után a Pápai Rendőrkapitányság folytat körözési eljárást. Amennyiben látta a fiatalt, tegyen bejelentést a 36 (89) 313-011 telefonszámon, vagy személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (8501 Pápa, Postafiók 70.).

eltűnt fiú 15 éves Várpalotai Rendőrség
Taszári Miklós Kristóf
Forrás: police.hu

A Várpalotai Rendőrkapitányság a 15 éves Taszári Miklós Kristóf eltűnése miatt indított eljárást. A veszprémi születésű fiút október 6. óta keresik. Bejelentést a 36 (88) 371-511 telefonszámon vagy a Várpalota, Honvéd utca 3. címen lehet tenni.
 

Eltűnt gyerek 13 éves Veszprémi Rendőrség
Kardos Viktor Kristóf 
Forrás: police.hu

A 13 éves Kardos Viktor Kristóf október 6-án tűnt el. A Veszprémi Rendőrkapitányság folytatja az eltűnt fiú felkutatását. Ha bárki tud róla, hívja a 36 (88) 428-022 számot, vagy jelezze személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

14 éves eltűnt lány Veszprémi Rendőrség
Horváth Eugénia
Forrás: police.hu

A 14 éves Horváth Eugénia október 8-án tűnt el, utoljára Veszprémben látták. Az ügyben a Veszprémi Rendőrkapitányság nyomoz. Aki felismeri, vagy információval rendelkezik róla, hívja a 36 (88) 428-022 telefonszámot, vagy keresse fel a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatti kapitányságot.

Eltűnt 16 éves fiatal Veszprémi Rendőrség
Tököli Titusz
Forrás: police.hu

A Veszprémi Rendőrkapitányság körözést adott ki a 16 éves Tököli Titusz eltűnése miatt. A fiú ajkai születésű, október 7-én veszett nyoma. Bejelentéseket a 36 (88) 428-022 telefonszámon várnak, vagy személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. alatti rendőrkapitányságon.

Segítsen Ön is!

Bármilyen információ segíthet a fiatalok mielőbbi előkerítésében. A bejelentések a fenti telefonszámokon túl a 112-es segélyhívón is megtehetők.

Rengeteg fiatal tűnik el

Az eltűnések olykor tragédiába torkollhatnak, ezért aki felismeri bármelyiküket, azonnal értesítse a rendőrséget

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu