Újabb hat fiatal tűnt el Veszprém megyében – 12 éves gyerek is van köztük

A police.hu nyilvántartása szerint az elmúlt napokban hat eltűnt fiatalt keresnek Veszprém vármegyében, akik után a Veszprémi, a Pápai és a Várpalotai Rendőrkapitányság adott ki körözést. Kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt gyerekekről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Az eltűnt gyerekek közt szerepel a 12 éves Orsós Krisztián Armando

Forrás: police.hu

Eltűnt a mindössze 12 éves Orsós Krisztián Armando október 6-án Ajkán. Az ügyben szintén a Pápai Rendőrkapitányság jár el. Aki információval rendelkezik a gyermek hollétéről, hívja a 36 (89) 313-011 telefonszámot, vagy jelezze a kapitányságon.

Újabb eltűnt gyerekek

A police.hu folyamatosan frissíti az eltűnt személyek listáját, ahol a fényképek és adatok nemcsak a nyomozás előrehaladását segítik, hanem az állampolgárok közreműködésével akár életet is menthetnek. Arra kérjük olvasóinkat, hogy alaposan tekintsék át a közzétett képeket, köztük Orsós Krisztián Armandót (12), Lovász Annamária Jázmint (16), Taszári Miklós Kristófot (15), Kardos Viktor Kristófot (13), Horváth Eugéniát (14) és Tököli Tituszt (16). Ha bármelyiküket felismerik, vagy úgy vélik, látták az elmúlt napokban, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, hiszen a gyors bejelentés életet menthet.

Lovász Annamária Jázmin

Forrás: police.hu

A 16 éves Lovász Annamária Jázmin október 8-án tűnt el. Az ajkai születésű lány után a Pápai Rendőrkapitányság folytat körözési eljárást. Amennyiben látta a fiatalt, tegyen bejelentést a 36 (89) 313-011 telefonszámon, vagy személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (8501 Pápa, Postafiók 70.).

Taszári Miklós Kristóf

Forrás: police.hu

A Várpalotai Rendőrkapitányság a 15 éves Taszári Miklós Kristóf eltűnése miatt indított eljárást. A veszprémi születésű fiút október 6. óta keresik. Bejelentést a 36 (88) 371-511 telefonszámon vagy a Várpalota, Honvéd utca 3. címen lehet tenni.



Kardos Viktor Kristóf

Forrás: police.hu

A 13 éves Kardos Viktor Kristóf október 6-án tűnt el. A Veszprémi Rendőrkapitányság folytatja az eltűnt fiú felkutatását. Ha bárki tud róla, hívja a 36 (88) 428-022 számot, vagy jelezze személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Horváth Eugénia

Forrás: police.hu

A 14 éves Horváth Eugénia október 8-án tűnt el, utoljára Veszprémben látták. Az ügyben a Veszprémi Rendőrkapitányság nyomoz. Aki felismeri, vagy információval rendelkezik róla, hívja a 36 (88) 428-022 telefonszámot, vagy keresse fel a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatti kapitányságot.