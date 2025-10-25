október 25., szombat

Eltűntek

1 órája

4 gyereknek veszett nyoma, óriási nyomozásban a veszprémi rendőrök 

Címkék#Eltűnt gyermekek#rendőrség#körözés

Több vármegyei gyermeknek is nyoma veszett az utóbbi hetekben, és azóta sem sikerült kapcsolatba lépni velük.

Veol.hu

A veszprémi megyei rendőrség próbál minden lehetséges információt összegyűjteni az eltűnt gyerekekről. segítsünk, hogy mielőbb biztonságban hazatérhessenek!

Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség, láttad őket?
Forrás:  Police.hu

Eltűnt gyerekeket keres a rendőrség

A police.hu folyamatosan frissíti az eltűnt személyek listáját, ahol a fényképek és adatok nemcsak a nyomozás előrehaladását segítik, hanem az állampolgárok közreműködésével akár életet is menthetnek.

Taszári Miklós Kristóf
Forrás:  Police.hu

A Várpalotai Rendőrkapitányság a 15 éves Taszári Miklós Kristóf eltűnése miatt indított eljárást. A veszprémi születésű fiút október 6. óta keresik. Bejelentést a 36 (88) 371-511 telefonszámon vagy a Várpalota, Honvéd utca 3. címen lehet tenni.

Kardos Viktor Kristóf
Forrás:  Police.hu

A 13 éves Kardos Viktor Kristóf október 6-án tűnt el. A Veszprémi Rendőrkapitányság folytatja az eltűnt fiú felkutatását. Ha bárki tud róla, hívja a 36 (88) 428-022 számot, vagy jelezze személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Gáspár Brájen
Forrás:  Police.hu

Eltűnt Gáspár Brájen, a mindössze 11 éves, ózdi születésű magyar fiú, akinek eltűnését 2025. október 9-én jelentették a Várpalotai Rendőrkapitányságon. A fiú 150 centiméternél alacsonyabb, közepes testalkatú, barna hajú és barna szemű, eltűnésekor zöld pólót, keki színű szabadidőnadrágot és fekete sportcipőt viselt. Ha bárki tud róla, hívja a 36(88)371-511 számot, vagy jelezze személyesen a várpalota, honvéd utca 1. címen.

Szabó Viktória Alexa
Forrás:  Police.hu

Szabó Viktória Alexa, a 12 éves veszprémi születésű magyar lány, akinek eltűnését 2025. október 9-én jelentették a Várpalotai Rendőrkapitányságon. Közepes testalkatú, 161–165 centiméter magas, zöld szemű, szőkésbarna, derékig érő egyenes hajú; eltűnésekor szürke pulóvert és szabadidőnadrágot, valamint fehér sportcipőt viselt. Ha bárki tud róla, hívja a 36(88)371-511 számot, vagy jelezze személyesen a várpalota, honvéd utca 1. címen.

Egyre több fiatalnak veszik nyoma

Szörnyű bejelentéssel indult a kedd Veszprém vármegyében, ugyanis egy eltűnt fiatalt keresnek nagy erőkkel a veszprémi rendőrök. A tini tartózkodási helyéről semmit nem lehet tudni.

 

