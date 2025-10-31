Húsz fiatal tűnt el nyomtalanul Veszprém megyében, köztük kiskorú gyermekek is

Ignácz Dzsennifer

Forrás: police.hu

Ignácz Dzsenifer, a 15 éves pápai lány október 21-én eltűnt.

Orsós Krisztián Armando

Forrás: police.hu

Orsós Krisztián Armandót, a mindössze 12 éves kisfiút október 19-én jelentették eltűnt személyként.

Lakatos Mária Adrienn

Forrás: police.hu

Közel egy hónapja van eltűnt Lakatos Mária Adrienn, 14 éves lányt október 4-e óta keresik.

Lovász Natália

Forrás: police.hu

A 15 éves Lovász Natália szeptember 8-án tűnt el. A fiatal lányt közel két hónapja keresik.

Csonnó Viktor

Forrás: police.hu

Év elején tűnt el Csonnó Viktor, a 15 éves fiú, akinek január 16-án jelenették eltűnését Pápán, azóta sem került elő.

Pápai Rendőrkapitányság: Pápa, Széchenyi István utca 18. Telefonszám: 06-89-313-011

Kovács Kiara Leila

Forrás: police.hu

Eltűnt gyerekeket keres a Veszprémi Rendőrkapitányság

A 16 éves Kovács Kiara Leila eltűnését október 29-én jelentették.

Tököli Titusz

Forrás: police.hu

Nem találják Tököli Tituszt, a 16 éves fiút, akinek október 17-e óta nyoma veszett.

Horváth Dzsenifer

Forrás: police.hu

Két hete veszett nyoma a 16 éves Horváth Dzsenifernek. Vékony testalkatú, 161–165 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű lány október 15-én tűnt el.

Kardos Viktor Kristóf

Forrás: police.hu

A 14 éves Kardos Viktor Kristófot, aki közel egy hónapja, október 6-a óta eltűnt.

Kőfalvi Elizabet Szkarlett

Forrás: police.hu

A 13 éves Kőfalvi Elizabet Szkarlett augusztus 15-én eltűnt. Vékony testalkatú, 161–165 centiméter magas, hosszú fekete hajú és barna szemű lány.

Horváth Armandó

Forrás: police.hu

Nyár óta keresik a rendőrök 15 éves Horváth Armandót, eltűnését július 21-én jelentették.

Veszprémi Rendőrkapitányság: Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Telefonszám: 06-88-428-022

Eltűnt gyerekek időről-időre Veszprém vármegyében

A körözési listákon szereplő nevek között sok ismerős arc is feltűnhet. Eltűnt gyerekek, fiatalok kerülnek előtérbe, akikről hónapról hónapra újra megjelennek a felhívások. Minden apró jel számít, hiszen egyetlen bejelentés is elég lehet ahhoz, hogy valakit biztonságban találjanak meg. Az eltűnések olykor tragédiába torkollhatnak, ezért aki felismeri bármelyiküket, azonnal értesítse a rendőrséget.

Gyermekek ellen elkövetett erőszakos tettek

Az utóbbi időben több, gyermekeket is érintő bűncselekmény rázta meg Veszprém vármegyét. Tavasszal vádat emeltek egy 31 éves férfi ellen, aki hat nevelt gyermekét bántalmazta szexuálisan. A férfi 2021 és 2023 között a felesége és anyósa nevelőszülői házában is megfordult, ahol „segített” a gyermekek ellátásában. A két család között szoros volt a kapcsolat, a férfi naponta járt át, és mindeközben a rábízott kiskorúak kiszolgáltatottságával élt vissza. A gyerekeket nemcsak ő, hanem a két nő is rendszeresen bántalmazta fizikailag és lelkileg.