2 órája

Húsz fiatal tűnt el nyomtalanul Veszprém megyében, köztük kiskorú gyermekek is

Húsz fiatalt keresnek jelenleg a térségben. Eltűnt gyerekek Veszprém megyében, segítsünk megtalálni őket.

Veol.hu

A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt gyermekeket Várpalotán, Pápán és Veszprémben. Jelenleg húsz fiatalt tartanak nyilván a körözésekben. Segítsünk, hogy az eltűnt gyerekek Veszprém megyében mielőbb biztonságban előkerüljenek!

Eltűnt gyerekek Veszprém megyében: Pálfi Melinda
Eltűnt gyerekek Veszprém megyében – Pálfi Melinda
Forrás: police.hu

Eltűnt gyerekek Veszprém megyében: Várpalotai Rendőrkapitányság

  • Tíz napja keresik a 17 éves Pálfi Melindát, aki október 20-án tűnt el. Vékony testalkatú, 166–170 centiméter magas, hosszú barna hajú lány eltűnésekor a lány kék farmernadrágot, sötétzöld pulóvert, babarózsaszín kabátot és fehér sportcipőt viselt.
Gáspár Brájen eltűnt gyerek
Gáspár Brájen
Forrás: police.hu
  • A mindössze 11 éves Gáspár Brájen október 9-én tűnt el. Közepes testalkatú, 150 centiméternél alacsonyabb, barna hajú és barna szemű fiú eltűnésekor zöld pólót, keki szabadidős nadrágot és fekete, DRK márkájú sportcipőt viselt.
Szabó Viktória Alexa eltűnt gyerekek között
Szabó Viktória Alexa
Forrás: police.hu
  • A 13 éves Szabó Viktória Alexa szintén október 9-én tűnt el. Közepes testalkatú, 161–165 centiméter magas, zöld szemű, derékig érő szőkésbarna hajú. Eltűnésekor szürke szabadidőnadrágot és pulóvert, valamint fehér sportcipőt viselt.
Taszári Miklós Kristóf eltűnt fiú
Taszári Miklós Kristóf
Forrás: police.hu
Orsós Amanda eltűnt gyerek
Orsós Amanda
Forrás: police.hu
Turai Jázmin eltűnt fiatal
Turai Jázmin
Forrás: police.hu
  • A 18 éves Turai Jázmin szeptember 11-én tűnt el. A fiatal lány közepes testalkatú, 156–160 centiméter magas, barna, hátig érő hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot és fehér pólót viselt.

Aki felismeri az eltűnt fiatalokat, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyükről, az jelentkezzen személyesen a Várpalotai Rendőrkapitányságon (Várpalota, Honvéd u. 1.) vagy hívja az következő telefonszámok valamelyikét: 06-88-371-511 – Várpalotai Rendőrkapitányság számát vagy a 112 – díjmentes segélyhívó számot.

A napokban keresett pápai lányok, Pitzer Vivien és Bene Alícia Szofia időközben előkerültek, már nem szerepelnek az eltűnt személyek között.

Eltűnt személyek között tartják nyilván Ignácz Mónika Ramónát
Ignácz Mónika Ramóna
Forrás: police.hu

Pápai eltűnt gyerekek 

Lovász Annamária Jázmin
Forrás: police.hu
A Pápai Rendőrség keresi Erdélyi Ricárdó Róbertet, a veszprémi születésű eltűnt gyereket
Erdélyi Ricárdó Róbert
Forrás: police.hu
Pápai lányt keresnek a rendőrök, eltűnt Ignácz Dzsennifer
Ignácz Dzsennifer
Forrás: police.hu
Orsós Krisztián Armando 12 éves eltűnt gyerek
Orsós Krisztián Armando
Forrás: police.hu
Eltűnt gyerekek között Lakatos Mária Adrienn celldömölki születésű lány
Lakatos Mária Adrienn
Forrás: police.hu
Lovász Natália két hónapja szerepel az eltűnt gyerekek között
Lovász Natália
Forrás: police.hu
  • A 15 éves Lovász Natália szeptember 8-án tűnt el. A fiatal lányt közel két hónapja keresik.
Csonnó Viktor eltűnt gyerekek között
Csonnó Viktor
Forrás: police.hu
  • Év elején tűnt el Csonnó Viktor, a 15 éves fiú, akinek január 16-án jelenették eltűnését Pápán, azóta sem került elő.

Pápai Rendőrkapitányság: Pápa, Széchenyi István utca 18. Telefonszám: 06-89-313-011

Kovács Kiara Leila az eltűnt gyerekek között
Kovács Kiara Leila
Forrás: police.hu

Eltűnt gyerekeket keres a Veszprémi Rendőrkapitányság 

Tököli Titusz eltűnt gyerekek között
Tököli Titusz
Forrás: police.hu
  • Nem találják Tököli Tituszt, a 16 éves fiút, akinek október 17-e óta nyoma veszett.
Horváth Dzsenifer eltűnt lány
Horváth Dzsenifer
Forrás: police.hu
  • Két hete veszett nyoma a 16 éves Horváth Dzsenifernek. Vékony testalkatú, 161–165 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű lány október 15-én tűnt el.
Kardos Viktor Kristóf eltűnt gyerek, Veszprémben keresik
Kardos Viktor Kristóf
Forrás: police.hu
Kőfalvi Elizabet Szkarlett eltűnt lány Veszprémből
Kőfalvi Elizabet Szkarlett
Forrás: police.hu
Horváth Armandó nyáron tűnt el
Horváth Armandó
Forrás: police.hu
  • Nyár óta keresik a rendőrök 15 éves Horváth Armandót, eltűnését július 21-én jelentették.

Veszprémi Rendőrkapitányság: Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Telefonszám: 06-88-428-022

Eltűnt gyerekek időről-időre Veszprém vármegyében

A körözési listákon szereplő nevek között sok ismerős arc is feltűnhet. Eltűnt gyerekek, fiatalok kerülnek előtérbe, akikről hónapról hónapra újra megjelennek a felhívások. Minden apró jel számít, hiszen egyetlen bejelentés is elég lehet ahhoz, hogy valakit biztonságban találjanak meg. Az eltűnések olykor tragédiába torkollhatnak, ezért aki felismeri bármelyiküket, azonnal értesítse a rendőrséget.

Gyermekek ellen elkövetett erőszakos tettek 

Az utóbbi időben több, gyermekeket is érintő bűncselekmény rázta meg Veszprém vármegyét. Tavasszal vádat emeltek egy 31 éves férfi ellen, aki hat nevelt gyermekét bántalmazta szexuálisan. A férfi 2021 és 2023 között a felesége és anyósa nevelőszülői házában is megfordult, ahol „segített” a gyermekek ellátásában. A két család között szoros volt a kapcsolat, a férfi naponta járt át, és mindeközben a rábízott kiskorúak kiszolgáltatottságával élt vissza. A gyerekeket nemcsak ő, hanem a két nő is rendszeresen bántalmazta fizikailag és lelkileg.

Féltékenységből rontott feleségére és gyerekeire

Egy újabb megdöbbentő eset is napvilágra került Veszprém vármegyében. A Tapolcai Járási Ügyészség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen, aki bozótvágóval támadt feleségére és négy gyermekükre. A férfi féltékenységből és dührohamai során többször bántalmazta családját, augusztusban pedig machetével fenyegette meg őket, miközben a gyerekek is jelen voltak. A nő a legkisebb gyermekét karjában tartva próbált elmenekülni, végül sikerült segítséget kérnie. A férfit letartóztatták, vele szemben kapcsolati erőszak bűntette miatt.

Gyermekbántalmazás jelei és felismerése

A szakemberek szerint a megelőzés sokat segíthet, és a korai felismerés életet menthet. Nemrégiben a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház védőnőinek tartott továbbképzésen Dr. Toma Andrea PhD védőnő, egyetemi tanár gyermekbántalmazás jeleiről, felismeréséről és megelőzéséről tartott előadást. Rámutatott, hogy a bántalmazás sokszor rejtve marad, ezért különösen fontos, hogy időben észleljék a testi vagy lelki sérülések árulkodó jeleit. 

A szakmai nap tapasztalatai szerint a védőnők felkészültsége és érzékenysége is kulcsszerepet játszhat abban, hogy a bántalmazott gyerekek időben segítséget kapjanak, és még idejében megelőzhetők legyenek a tragédiák.

Összesen 20 fiatalt, köztük több kiskorú gyermeket keresnek jelenleg Veszprém vármegyében a rendőrség körözési nyilvántartása szerint. A hatóságok minden esetben a lakosság segítségét is kérik, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűntek tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a rendőrkapitányságokon. A gyermekek védelme közös felelősségünk. Nemcsak a szakembereké, hanem a közösségé is: egyetlen figyelmes pillantás, egy telefonhívás vagy egy továbbosztott felhívás is elég lehet ahhoz, hogy egy gyerek újra biztonságban hazatérjen.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
