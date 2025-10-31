9 órája
Húsz fiatal tűnt el nyomtalanul Veszprém vármegyében az elmúlt hónapokban, köztük kiskorú gyermekek is
Húsz fiatalt keresnek jelenleg a térségben. Eltűnt gyerekek Veszprém vármegyében, segítsünk megtalálni őket.
A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt gyermekeket Várpalotán, Pápán és Veszprémben. Jelenleg húsz fiatalt tartanak nyilván a körözésekben. Segítsünk, hogy az eltűnt gyerekek Veszprém vármegyében mielőbb biztonságban előkerüljenek!
Eltűnt gyerekek Veszprém vármegyében: Várpalotai Rendőrkapitányság
- Tíz napja keresik a 17 éves Pálfi Melindát, aki október 20-án tűnt el. Vékony testalkatú, 166–170 centiméter magas, hosszú barna hajú lány eltűnésekor a lány kék farmernadrágot, sötétzöld pulóvert, babarózsaszín kabátot és fehér sportcipőt viselt.
- A mindössze 11 éves Gáspár Brájen október 9-én tűnt el. Közepes testalkatú, 150 centiméternél alacsonyabb, barna hajú és barna szemű fiú eltűnésekor zöld pólót, keki szabadidős nadrágot és fekete, DRK márkájú sportcipőt viselt.
- A 13 éves Szabó Viktória Alexa szintén október 9-én tűnt el. Közepes testalkatú, 161–165 centiméter magas, zöld szemű, derékig érő szőkésbarna hajú. Eltűnésekor szürke szabadidőnadrágot és pulóvert, valamint fehér sportcipőt viselt.
- Közel egy hónapja veszett nyoma a 15 éves Taszári Miklós Kristófnak, akit október 6-a óta tartanak nyilván eltűnt személyként.
- Szeptember 29-e óta keresik a 14 éves Orsós Amandát.
- A 18 éves Turai Jázmin szeptember 11-én tűnt el. A fiatal lány közepes testalkatú, 156–160 centiméter magas, barna, hátig érő hajú. Eltűnésekor fekete nadrágot és fehér pólót viselt.
Aki felismeri az eltűnt fiatalokat, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyükről, az jelentkezzen személyesen a Várpalotai Rendőrkapitányságon (Várpalota, Honvéd u. 1.) vagy hívja az következő telefonszámok valamelyikét: 06-88-371-511 – Várpalotai Rendőrkapitányság számát vagy a 112 – díjmentes segélyhívó számot.
A napokban keresett pápai lányok, Pitzer Vivien és Bene Alícia Szofia időközben előkerültek, már nem szerepelnek az eltűnt személyek között.
Pápai eltűnt gyerekek
- Kereresik a 17 éves Ignácz Mónika Ramónát, aki október 26-án tűnt el Pápáról.
- A 16 éves Lovász Annamária Jázmin szintén október 26-án tűnt el.
- A 14 éves Erdélyi Ricárdó Róbert október 23-án eltűnt Pápáról.
- Ignácz Dzsenifer, a 15 éves pápai lány október 21-én eltűnt.
- Orsós Krisztián Armandót, a mindössze 12 éves kisfiút október 19-én jelentették eltűnt személyként.
- Közel egy hónapja van eltűnt Lakatos Mária Adrienn, 14 éves lányt október 4-e óta keresik.
- A 15 éves Lovász Natália szeptember 8-án tűnt el. A fiatal lányt közel két hónapja keresik.
- Év elején tűnt el Csonnó Viktor, a 15 éves fiú, akinek január 16-án jelenették eltűnését Pápán, azóta sem került elő.
Pápai Rendőrkapitányság: Pápa, Széchenyi István utca 18. Telefonszám: 06-89-313-011
Eltűnt gyerekeket keres a Veszprémi Rendőrkapitányság
- A 16 éves Kovács Kiara Leila eltűnését október 29-én jelentették.
- Nem találják Tököli Tituszt, a 16 éves fiút, akinek október 17-e óta nyoma veszett.
- Két hete veszett nyoma a 16 éves Horváth Dzsenifernek. Vékony testalkatú, 161–165 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű lány október 15-én tűnt el.
- A 14 éves Kardos Viktor Kristófot, aki közel egy hónapja, október 6-a óta eltűnt.
- A 13 éves Kőfalvi Elizabet Szkarlett augusztus 15-én eltűnt. Vékony testalkatú, 161–165 centiméter magas, hosszú fekete hajú és barna szemű lány.
- Nyár óta keresik a rendőrök 15 éves Horváth Armandót, eltűnését július 21-én jelentették.
Veszprémi Rendőrkapitányság: Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Telefonszám: 06-88-428-022
Eltűnt gyerekek Veszprém vármegyében
A körözési listákon szereplő nevek között sok ismerős arc is feltűnhet. Eltűnt gyerekek, fiatalok kerülnek előtérbe, akikről hónapról hónapra újra megjelennek a felhívások. Minden apró jel számít, hiszen egyetlen bejelentés is elég lehet ahhoz, hogy valakit biztonságban találjanak meg. Az eltűnések olykor tragédiába torkollhatnak, ezért aki felismeri bármelyiküket, azonnal értesítse a rendőrséget.
Gyermekek ellen elkövetett erőszakos tettek
Az utóbbi időben több, gyermekeket is érintő bűncselekmény rázta meg Veszprém vármegyét. Tavasszal vádat emeltek egy 31 éves férfi ellen, aki hat nevelt gyermekét bántalmazta szexuálisan. A férfi 2021 és 2023 között a felesége és anyósa nevelőszülői házában is megfordult, ahol „segített” a gyermekek ellátásában. A két család között szoros volt a kapcsolat, a férfi naponta járt át, és mindeközben a rábízott kiskorúak kiszolgáltatottságával élt vissza. A gyerekeket nemcsak ő, hanem a két nő is rendszeresen bántalmazta fizikailag és lelkileg.
Féltékenységből rontott feleségére és gyerekeire
Egy újabb megdöbbentő eset is napvilágra került Veszprém vármegyében. A Tapolcai Járási Ügyészség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen, aki bozótvágóval támadt feleségére és négy gyermekükre. A férfi féltékenységből és dührohamai során többször bántalmazta családját, augusztusban pedig machetével fenyegette meg őket, miközben a gyerekek is jelen voltak. A nő a legkisebb gyermekét karjában tartva próbált elmenekülni, végül sikerült segítséget kérnie. A férfit letartóztatták, vele szemben kapcsolati erőszak bűntette miatt.
Ha ezeket a jeleket veszi észre a védőnő, azonnal lépnie kell
Gyermekbántalmazás jelei és felismerése
A szakemberek szerint a megelőzés sokat segíthet, és a korai felismerés életet menthet. Nemrégiben a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház védőnőinek tartott továbbképzésen Toma Andrea PhD védőnő, egyetemi tanár gyermekbántalmazás jeleiről, felismeréséről és megelőzéséről tartott előadást. Rámutatott, hogy a bántalmazás sokszor rejtve marad, ezért különösen fontos, hogy időben észleljék a testi vagy lelki sérülések árulkodó jeleit.
A szakmai nap tapasztalatai szerint a védőnők felkészültsége és érzékenysége is kulcsszerepet játszhat abban, hogy a bántalmazott gyerekek időben segítséget kapjanak, és még idejében megelőzhetők legyenek a tragédiák.
Összesen 20 fiatalt, köztük több kiskorú gyermeket keresnek jelenleg Veszprém vármegyében a rendőrség körözési nyilvántartása szerint. A hatóságok minden esetben a lakosság segítségét is kérik, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűntek tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívón, vagy személyesen a rendőrkapitányságokon. A gyermekek védelme közös felelősségünk. Nemcsak a szakembereké, hanem a közösségé is: egyetlen figyelmes pillantás, egy telefonhívás vagy egy továbbosztott felhívás is elég lehet ahhoz, hogy egy gyerek újra biztonságban hazatérjen.