Újabb eltűnt fiatalokat keresnek tegnap óta Veszprémben

A rendőrség folyamatosan frissíti az eltűnt személyek listáját, ahol a fényképek és adatok nemcsak a nyomozás előrehaladását segítik, hanem az állampolgárok közreműködésével akár életet is menthetnek. A jelenleg is aktív körözések között újabb eltűnt gyerekek jelentek meg. Segítsünk őket megtalálni!

Taszári Kornélt is keresik az eltűnt gyerekek között

Fotó: police.hu

Újabb eltűnt gyerekek a körözések között

A Veszprémi Rendőrkapitányság elrendelte a 15 éves Taszári Kornél körözését, aki Veszprémben született és a rendőrségi adatok szerint október 30-án tűnt el. Az eltűnt fiú körülbelül 161–165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna, rövid hajú. Ha bárki tud róla, hívja a 36(88)428-022 számot, vagy jelezze személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Kovacsics Krisztián Márk

Fotó: police.hu

Szintén október 30-án tűnt el a 14 éves Kovacsics Krisztián Márk, aki Ajkán született. Felkutatására körözést adott ki a rendőrség. Ha bárki tud róla, hívja a 36(88)428-022 számot, vagy jelezze személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Segítsen ön is!

Bejelentéseket a 36(88)428-022 telefonszámon várnak, vagy személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. alatti rendőrkapitányságon.

Bármilyen információ segíthet a fiatalok mielőbbi előkerítésében. A bejelentések a fenti telefonszámokon túl a 112-es segélyhívón is megtehetők.