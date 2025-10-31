október 31., péntek

Körözés

1 órája

Újabb eltűnt fiatalokat keresnek tegnap óta Veszprémben

Címkék#Veszprémi Rendőrkapitányság#körözés#eltűnt gyerekek

A legfrissebb körözési nyilvántartásban két veszprémi fiú neve is szerepel. A rendőrség október 30-án rendelte el a körözésüket. Segítsünk megtalálni az eltűnt gyerekeket!

Veol.hu

A rendőrség folyamatosan frissíti az eltűnt személyek listáját, ahol a fényképek és adatok nemcsak a nyomozás előrehaladását segítik, hanem az állampolgárok közreműködésével akár életet is menthetnek. A jelenleg is aktív körözések között újabb eltűnt gyerekek jelentek meg. Segítsünk őket megtalálni!

Eltűnt gyerekek Veszprémben: Tanászi Kornél
Taszári Kornélt is keresik az eltűnt gyerekek között
Fotó: police.hu

Újabb eltűnt gyerekek a körözések között

A Veszprémi Rendőrkapitányság elrendelte a 15 éves Taszári Kornél körözését, aki Veszprémben született és a rendőrségi adatok szerint október 30-án tűnt el. Az eltűnt fiú körülbelül 161–165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna, rövid hajú. Ha bárki tud róla, hívja a 36(88)428-022 számot, vagy jelezze személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Az eltűnt gyerekek között szerepel Kovacsics Krisztián Márk
Kovacsics Krisztián Márk
Fotó: police.hu

Szintén október 30-án tűnt el a 14 éves Kovacsics Krisztián Márk, aki Ajkán született. Felkutatására körözést adott ki a rendőrség. Ha bárki tud róla, hívja a 36(88)428-022 számot, vagy jelezze személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen.

Segítsen ön is!

Bejelentéseket a 36(88)428-022 telefonszámon várnak, vagy személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. alatti rendőrkapitányságon.
Bármilyen információ segíthet a fiatalok mielőbbi előkerítésében. A bejelentések a fenti telefonszámokon túl a 112-es segélyhívón is megtehetők.

Ha felismeri őket, jelentkezzen, hiszen akár egyetlen bejelentés is segíthet abban, hogy a rendőrök mielőbb megtalálják az eltűnt fiatalokat.

 

 

