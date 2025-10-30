október 30., csütörtök

Újabb pápai kamasz lány tűnt el otthonról, nagy erőkkel keresik

Címkék#Pápai Rendőrkapitányság#autóbusz#körözés

A Pápai Rendőrkapitányság munkatársai a lakosság segítségét kérik a 14 éves Pitzer Vivien megtalálása érdekében. A fiatal október 28-án 13 óra után pápai otthonából ismeretlen helyre távozott, és az eddigi információk szerint autóbusszal Győrbe utazott.

Veol.hu

Az eltűnt pápai lány kb. 160–165 cm magas, vékony testalkatú, középhosszú, sötét hajú, zöldeskék szemű. Eltűnésekor világos ruházatot és fehér sportcipőt viselt.

eltűnt pápai lány
Az eltűnt pápai lány, a 14 éves Pitzer Vivien
Forrás: rendőrség

Érdekesség, hogy ugyanezen a napon és ugyanebben az időpontban egy másik pápai lány is eltűnt otthonából, aki szintén Győr felé vette az irányt. Őt azóta – a lakosság gyors és segítőkész bejelentéseinek köszönhetően – épségben megtalálták.

Segítséget kérnek az eltűnt pápai lány felkutatásához

A hatóságok most Pitzer Vivien felkutatásához kérik a nyilvánosság segítségét. Aki felismeri a lányt, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, az jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Pápa, Széchenyi István utca 18.) vagy hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét:

  • 06-89-313-011 – Pápai Rendőrkapitányság
  • 06-88-428-022 – Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ
  • +36-30/278-2198 – mobil elérhetőség
  • 06-80-555-111 – Telefontanú zöldszám (névtelen bejelentés is tehető)
  • 112 – díjmentes segélyhívó szám.

A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud Pitzer Vivien hollétéről, mielőbb jelezze, hiszen minden apró információ segíthet abban, hogy a lány biztonságban hazatérhessen.

 

