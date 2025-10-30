Újabb pápai kamasz lány tűnt el otthonról, nagy erőkkel keresik

Az eltűnt pápai lány kb. 160–165 cm magas, vékony testalkatú, középhosszú, sötét hajú, zöldeskék szemű. Eltűnésekor világos ruházatot és fehér sportcipőt viselt.

Az eltűnt pápai lány, a 14 éves Pitzer Vivien

Forrás: rendőrség

Érdekesség, hogy ugyanezen a napon és ugyanebben az időpontban egy másik pápai lány is eltűnt otthonából, aki szintén Győr felé vette az irányt. Őt azóta – a lakosság gyors és segítőkész bejelentéseinek köszönhetően – épségben megtalálták.

Segítséget kérnek az eltűnt pápai lány felkutatásához

A hatóságok most Pitzer Vivien felkutatásához kérik a nyilvánosság segítségét. Aki felismeri a lányt, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, az jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Pápa, Széchenyi István utca 18.) vagy hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét:

06-89-313-011 – Pápai Rendőrkapitányság

06-88-428-022 – Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ

+36-30/278-2198 – mobil elérhetőség

06-80-555-111 – Telefontanú zöldszám (névtelen bejelentés is tehető)

112 – díjmentes segélyhívó szám.

A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud Pitzer Vivien hollétéről, mielőbb jelezze, hiszen minden apró információ segíthet abban, hogy a lány biztonságban hazatérhessen.