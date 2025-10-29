október 29., szerda

13 éves lány szökött el otthonról, már az egész Dunántúl őt keresi

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított az ismeretlen helyen tartózkodó Bene Alícia Szófia eltűnése ügyében. A 13 éves lány október 28-án 13 óra után távozott engedély nélkül otthonából, és azóta nem adott életjelet magáról.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eddig megtett intézkedések nem vezettek eredményre, így a hatóságok a lakosság segítségét kérik az eltűnt pápai lány mielőbbi megtalálása érdekében.

Az eltűnt pápai lány, a 13 éves Bene Alícia Szófia
Forrás: rendőrség

Bene Alícia Szófia körülbelül 165 centiméter magas, vékony testalkatú, haja hosszú, vállig érő, sötétbarna, szeme barna. Jobb alkarján egy körülbelül 1 centiméteres vágásnyom (heg) látható. Eltűnésekor fehér edzőcipőt, sötétszürke, bő szárú farmernadrágot, világosszürke kapucnis pamutpulóvert, Nike márkájú kardigánt és keskeny pamut hajpántot viselt.

A rendőrség információi szerint a lány Pápáról Győrbe utazott autóbusszal.

A lakosság segítségét kérik az eltűnt pápai lány ügyében

A hatóságok kérik, hogy aki felismeri Bene Alícia Szófiát, vagy tud valamit tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Pápa, Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot. Bejelentés tehető továbbá a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának a 06-88-428-022-es, illetve a +36-30/278-2198-as számain.

A bejelentők névtelenül is segíthetnek a Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-en, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

A rendőrség minden információt bizalmasan kezel, és kéri a lakosságot, hogy aki bármit tud a 13 éves lány hollétéről, haladéktalanul jelezze a hatóságok felé.

Az elmúlt hetekben több gyermek is eltűnt a vármegyéből, és a hatóságoknak egyelőre nem sikerült kapcsolatba lépniük velük. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság minden lehetséges információt igyekszik összegyűjteni az eltűnt fiatalok felkutatása érdekében. A police.hu oldalon folyamatosan frissítik az eltűnt személyek listáját, ahol a fényképek és adatok nemcsak a nyomozást segítik, hanem a lakosság közreműködésével akár emberéletek megmentéséhez is hozzájárulhatnak.

 

