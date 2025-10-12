1 órája
Egy 19 centis késsel akarta megölni szomszédját egy tapolcai férfi, amiért elcsábította a feleségét
Régóta rossz viszonyban volt egymással két tapolcai férfi, akik egy társasházban éltek, személyes ellentétük pedig kis híján késelésbe torkollott. Ennek oka, hogy a sértett évekkel korábban – még a vádlott házassága idején – szexuális kapcsolatot létesített a vádlott néhai feleségével. A felszarvazott férfi emiatt meg akarta ölni haragosát, ezért a bíróság előtt kell felelnie.
A felesége halála óta a vádlott rendszeresen ivott alkoholt, és gyakran fenyegette a sértettet, főként ittas állapotban. Ilyenkor szidalmazta, provokálta, és többször megfenyegette, hogy megöli, de soha nem bántotta fizikailag. 2025 januárjának elején a vádlott már a társasház közös képviselőjének is elmondta, hogy meg akarja ölni a sértettet - közölte a birosag.hu azzal a tapolcai férfival kapcsolatban, akinek tárgyalását október 16-án tartják emberölés előkészületének bűntette miatt.
2025. február 12-én délután a vádlott ittas állapotban volt tapolcai lakásában. Ekkor észrevette, hogy a sértett visszatért a kutyasétáltatásból. Az évek óta tartó haragja miatt úgy döntött, most megöli őt. A konyhapultról felvett egy 19 centiméter pengehosszúságú kést, kiment a lépcsőházba, és a nyitott ajtajú lakása előtt körülbelül fél méterre megállva várta, hogy a sértett megérkezzen.
Több szomszéd közösen akadályozta meg az emberölést
A társasház közös képviselője észrevette őt, és megkérdezte tőle, miért tart kést a kezében. A vádlott a sértettre utalva azt válaszolta: „Várom a kontyos nagy orrút.” A közös képviselő felszólította, hogy menjen vissza a lakásába, de a vádlott nem engedelmeskedett, és a lépcsőházban maradt. A közös képviselő attól tartva, hogy a vádlott használni fogja a kést, nem mert hozzá közel menni, hanem a lépcsőről próbálta rávenni, hogy tegye le azt. A vádlott erre sem reagált, még akkor sem, amikor a képviselő megmondta neki, hogy hívja a rendőrséget.
Közben a sértett belépett az épületbe a kutyájával. A közös képviselő az emeletről lekiabált neki, hogy ne menjen fel, mert a vádlott kést tart a kezében. A vádlott ekkor a sértett felé ezt kiabálta: „Tedd le a kutyát, mert őt nem akarom bántani!”, majd ezt ordította: „Akkor is megöllek! Megöllek!”. A sértett a képviselő figyelmeztetésére nem ment fel, hanem megállt a félemeleten, hogy elkerülje a vádlottat.
Ekkor a szemközti lakásból kilépett egy másik lakó, majd megkérdezte a vádlottat: „Hülye vagy? Miért csinálod ezt?” Ezután felszólította, hogy tegye le a kést. Két kezét a vádlott vállaira tette, és megpróbálta őt visszatolni a lakásába, de a vádlott nem mozdult. A nő ekkor segítségért kiáltott a vele élő férfinak, aki kijött a lakásból, és rászólt a vádlottra: „Mit keres nálad a kés? Tedd le azonnal! Normális vagy? Dobd el!”
A vádlott a határozott fellépéstől megijedt, és a kést bedobta a lakásába. A férfi szomszéd ezután megfogta az ittas lakót, visszatolta a lakásába, és ott néhány percig nyugtatta. A vádlott végül megnyugodott, majd megköszönte neki, hogy nem hagyta, hogy „hülyeséget csináljon”.
A közös képviselő eközben értesítette a rendőrséget. A kiérkező rendőrök a vádlottat elfogták és előállították. A szondáztatás során kiderült, hogy a vádlott alkoholos befolyásoltság alatt állt.