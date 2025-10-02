Vasvillával támadt ismerősére, életveszélyes sérüléseket okozott

A vádirat szerint az elkövető 2024 októberében, a délutáni órákban meglátogatta az elhagyott tanyán, más hajléktalanokkal együtt lakó ismerősét. A vádlott az érkezését követően italozni kezdett a házban lakókkal, majd kora este bement a sértett szobájába, ahol üzenetküldő alkalmazáson keresztül beszélgetni kezdett egy hozzátartozójával. A társalgásba a sértett is bekapcsolódott, és a hozzátartozóval megbeszélte a fennálló tartozásának rendezését – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az emberölési kísérlettel kapcsolatban.

Emberölési kísérletté fajult a veszekedés

Fotó: Shutterstock

A beszélgetést követően az elkövető kiment a szobából, majd rövidesen kezében vasvillával tért vissza, veszekedést kezdeményezett a sértettel, és számon kérte rajta, hogy miért bántotta a hozzátartozóját. Az először még az ajtótoknak támasztott vasvillát kézbe vette, és fejmagasságban tartva fenyegette vele ismerősét, aki rászólt, hogy tegye le.

Emberölést kísérelt meg egy vasvillával

A vádlott erre rátámadt, a sértett feje felé szúrt, aki azt a vasvillára ráfogva kivédte, miközben a felkarja és a tenyere is sérült. Támadója ekkor újból nagy erővel szúrt, és a vasvilla egyik ágával a sértett fejét, annak szem alatti részét és a homlokát találta el. A további szúrást a sértett kivédte, elvette az eszközt a vádlottól, és a 112-es segélyhívó számon keresztül kért segítséget.

A sértett a bántalmazás következtében közvetett életveszéllyel járó, mintegy másfél hónap alatt gyógyuló szúrt és töréses sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a vádiratában börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt az elkövetővel szemben, azzal, hogy a vádlott a törvény rendelkezésénél fogva nem bocsátható feltételes szabadságra.