Rendőrség

1 órája

Építési törmeléket szórt le közterületen (+ videó!)

Tapolcán, egy garázssornál szórta le az építési törmeléket egy 33 éves, helyi férfi. A rendőrség munkatársai elfogták és eljárást kezdeményeztek vele szemben.

Szilas Lilla

Lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre október 6-án, hogy Tapolcán, az egyik garázssor utcájában építési törmeléket szórtak le – írja a police.hu

Már másnap elkapták az építési törmeléket kiszóró férfit
Fotó: police.hu

Építési törmeléket szórt ki közterületen

Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították az elkövető autóját, és másnap délelőtt a városban meg is állították a sofőrt. A gépkocsit egy 33 éves, helyi lakos vezette, akit igazoltattak, majd előállítottak. Meghallgatása során a férfi elismerte tettét.

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése szabálysértés miatt indult ellene eljárás.

 

