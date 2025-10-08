Építési törmeléket szórt le közterületen (+ videó!)

Lakossági bejelentés érkezett a rendőrségre október 6-án, hogy Tapolcán, az egyik garázssor utcájában építési törmeléket szórtak le – írja a police.hu.

Már másnap elkapták az építési törmeléket kiszóró férfit

Fotó: police.hu

Építési törmeléket szórt ki közterületen

Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították az elkövető autóját, és másnap délelőtt a városban meg is állították a sofőrt. A gépkocsit egy 33 éves, helyi lakos vezette, akit igazoltattak, majd előállítottak. Meghallgatása során a férfi elismerte tettét.

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése szabálysértés miatt indult ellene eljárás.