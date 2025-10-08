október 8., szerda

Koppány névnap

Vádemelés

29 perce

Ököllel ütötte feleségét a gyermekük szeme láttára

Címkék#erőszak#feleség#gyermek

Kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal az 53 éves ajkai férfival szemben, aki italozása miatt többször bántalmazta a feleségét, és viselkedésével gyermeke erkölcsi, érzelmi fejlődését is veszélyeztette.

Szilas Lilla

A vádirat szerint a házastársak kapcsolata a családfő italozása miatt már régebben megromlott, gyakorta veszekedtek, a vádlott agresszíven viselkedett, ami a gyermekük védelembe vételéhez vezetett. Az ittas vádlott egy 2024. novemberi szóváltásuk során rátámadt a feleségére, többször ököllel fejen, tarkón ütötte, felkarját szorította. Mindennek a tíz év körüli gyermekük is tanúja volt, aki az egyik társasházi lakóhoz szaladt át, akitől segítséget kért, a lakó pedig értesítette a rendőröket – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az erőszakkal kapcsolatban. 

A kapcsolati erőszaknak a gyermek is többször szemtanúja volt
Fotó: Shutterstock

Erőszakosan viselkedett feleségével és gyermekével

Közel három hónappal később a férfi, szintén ittasan, újból bántalmazta a házastársát, aki próbált előle menekülni, miközben gyermekének kiabált, hogy a szomszédoktól kérjen segítséget, ő maga pedig a segélyhívóra telefonált. A gyermek kérte apját, hogy hagyjon fel az édesanyja bántalmazásával, azonban a férfi erőszakkal többször visszarántotta feleségét, miközben meg is rúgta. Az asszony ekkor már a gyermekkel együtt akart menekülni a lakásból, de a férje megakadályozta, a bejárati ajtót pedig kulcsra zárta. A sértettek ekkor bezárkóztak a fürdőszobába, majd a nő a vádlott figyelmetlenségét kihasználva végül kiszaladt a lakásból.

Az ügyészség a vádiratában a távoltartás hatálya alatt álló elkövetővel szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás, valamint minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől történő eltiltásának a kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak, melynek révén a férfi kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

 

