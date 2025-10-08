1 órája
Ököllel ütötte feleségét a gyermekük szeme láttára
Kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal az 53 éves ajkai férfival szemben, aki italozása miatt többször bántalmazta a feleségét, és viselkedésével gyermeke erkölcsi, érzelmi fejlődését is veszélyeztette.
A vádirat szerint a házastársak kapcsolata a családfő italozása miatt már régebben megromlott, gyakorta veszekedtek, a vádlott agresszíven viselkedett, ami a gyermekük védelembe vételéhez vezetett. Az ittas vádlott egy 2024. novemberi szóváltásuk során rátámadt a feleségére, többször ököllel fejen, tarkón ütötte, felkarját szorította. Mindennek a tíz év körüli gyermekük is tanúja volt, aki az egyik társasházi lakóhoz szaladt át, akitől segítséget kért, a lakó pedig értesítette a rendőröket – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az erőszakkal kapcsolatban.
Erőszakosan viselkedett feleségével és gyermekével
Közel három hónappal később a férfi, szintén ittasan, újból bántalmazta a házastársát, aki próbált előle menekülni, miközben gyermekének kiabált, hogy a szomszédoktól kérjen segítséget, ő maga pedig a segélyhívóra telefonált. A gyermek kérte apját, hogy hagyjon fel az édesanyja bántalmazásával, azonban a férfi erőszakkal többször visszarántotta feleségét, miközben meg is rúgta. Az asszony ekkor már a gyermekkel együtt akart menekülni a lakásból, de a férje megakadályozta, a bejárati ajtót pedig kulcsra zárta. A sértettek ekkor bezárkóztak a fürdőszobába, majd a nő a vádlott figyelmetlenségét kihasználva végül kiszaladt a lakásból.
Az ügyészség a vádiratában a távoltartás hatálya alatt álló elkövetővel szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás, valamint minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől történő eltiltásának a kiszabását indítványozta az Ajkai Járásbíróságnak, melynek révén a férfi kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.
Nem tudta elviselni a szakítást, dühében rátámadt exére és annak új párjára Herenden
Előbb a kutyát rúgta meg, majd gazdáját ütlegelte egy idős férfi Veszprémben