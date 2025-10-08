Hivatalos személyt fenyegetett, vádat emeltek ellene

A sértett jogszerű eljárása keretében, környezettanulmány készítése és egy lakossági bejelentés tartalmának ismertetése céljából családlátogatást tartott a vádlott lakóhelyén. A vádlott emiatt feldühödött, az udvarból kiszaladt az utcán tartózkodó sértett felé, és azzal fenyegette meg, hogy megöli őt és a családját, valamint azt is mondta, hogy a barátai, ha kijönnek a börtönből, szintén meg fogják őket ölni – írja a birosag.hu az erőszakkal kapcsolatban.

Egy tárgyalás során is erőszakosan lépett fél a hivatalos személy ellen

Fotó: Shutterstock

A sértett a fenyegetések hatására megijedt és elfutott, ezért a környezettanulmányt nem tudta elkészíteni. A vádlott ezzel megakadályozta, hogy a sértett a jogszerű munkáját elvégezze.

Másodszor is erőszakosan lépett fel a sértettel szemben

Később, a vádlott gyermekével kapcsolatos gyámhatósági védelembevételi tárgyaláson mind a vádlott, mind a sértett jelen volt. Amikor a sértett a tárgyaláson javaslatot akart tenni, a vádlott ismét dühbe gurult, trágár szavakkal sértegette őt, majd fenyegetően elindult felé.

A vádlott viselkedése miatt a sértett megijedt, sírva hátrált, és nem tudta elmondani a javaslatát. A vádlott fenyegető magatartásával tehát mindkét alkalommal akadályozta a sértettet abban, hogy jogszerű eljárását végrehajtsa.