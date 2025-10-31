3 órája
Eldurvult a szóváltás egy ezres miatt, a fejsze is előkerült (videó)
Egy átlagosnak induló reggel gyorsan feszült helyzetbe torkollott Tapolcán október 30-án. A rendőrséghez egy helyi lakos tett bejelentést, miután szóváltásba keveredett egy férfival, aki meg is fenyegette őt.
A bejelentő elmondása szerint az egyik tapolcai üzlet előtt telefonált, amikor észrevette, hogy eltűnt a zsebéből egy ezerforintos bankjegy - írja a police.hu. Hátrafordulva látta, hogy egy ismeretlen férfi felvesz valamit a földről, majd bemegy az üzletbe. Miután az illető kijött a boltból, a férfi számon kérte rajta a pénz eltűnését, ám a 63 éves, Tapolca környéki lakos tagadta, hogy bármit elvett volna. A szóváltás ezután elfajult: a gyanúsított fenyegetőzni kezdett, majd a szatyrából elővett egy fejszét, hogy erőszakkal adjon nyomatékot szavainak.
A bejelentést követően a helyszínre érkező járőrök gyorsan intézkedtek: elfogták a férfit, előállították, majd a nyomozók őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki.
Erőszakos cselekmények
A 63 éves férfi ellen erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt indult eljárás – közölte a rendőrség.
Nemrégiben egy 38 éves állt bíróság elé erőszakos cselekmények miatt, ellene emberölés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat. A vádirat szerint a nő három ismerősével, köztük a későbbi áldozattal, egy Veszprém melletti erdős területre ment szórakozni. Italozás közben a nő és a férfi összevesztek, majd a nő megütötte a férfit, aki leesett a székről. Ezután lökdöste és ütlegelte, sőt egy seprűvel is fejbe vágta, ami eltört. Amikor a férfi el akart menekülni, a nő egy késsel utána ment, és többször megszúrta. A férfi elbújt az erdőben, de a nő tovább kereste és halálosan fenyegette. Végül a férfi hajnalban elindult segítséget kérni, de a városba érve a vérveszteségtől összeesett, és életveszélyes sérülésekkel kórházba került.
