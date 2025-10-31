Eldurvult a szóváltás egy ezres miatt, a fejsze is előkerült (videó)

A bejelentő elmondása szerint az egyik tapolcai üzlet előtt telefonált, amikor észrevette, hogy eltűnt a zsebéből egy ezerforintos bankjegy - írja a police.hu. Hátrafordulva látta, hogy egy ismeretlen férfi felvesz valamit a földről, majd bemegy az üzletbe. Miután az illető kijött a boltból, a férfi számon kérte rajta a pénz eltűnését, ám a 63 éves, Tapolca környéki lakos tagadta, hogy bármit elvett volna. A szóváltás ezután elfajult: a gyanúsított fenyegetőzni kezdett, majd a szatyrából elővett egy fejszét, hogy erőszakkal adjon nyomatékot szavainak.

Az erőszakos férfi fejszével adott nyomatékot szavainak

Forrás: Getty Images-illusztráció

A bejelentést követően a helyszínre érkező járőrök gyorsan intézkedtek: elfogták a férfit, előállították, majd a nyomozók őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki.

Erőszakos cselekmények

A 63 éves férfi ellen erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt indult eljárás – közölte a rendőrség.