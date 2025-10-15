október 15., szerda

Teréz névnap

Közlekedési baleset

1 órája

Fának csapódott egy autó a 77-es főúton – mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Farkas Réka

Súlyos közlekedési baleset történt a 77-es főúton, Vigántpetend és Pula között. Egy autó lesodródott az útról és fáknak csapódott a 25-ös kilométerszelvénynél.

Forrás: KATVÉD

A járműben rekedt sofőrt az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A sérülthöz mentőhelikopter érkezett, a helyszínen a rendőrség és a mentők is dolgoztak. Az érintett útszakaszon a mentés idejére forgalomkorlátozás volt érvényben.

 

