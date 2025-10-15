Közlekedési baleset
1 órája
Fának csapódott egy autó a 77-es főúton – mentőhelikopter érkezett a helyszínre
Súlyos közlekedési baleset történt a 77-es főúton, Vigántpetend és Pula között. Egy autó lesodródott az útról és fáknak csapódott a 25-ös kilométerszelvénynél.
A járműben rekedt sofőrt az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A sérülthöz mentőhelikopter érkezett, a helyszínen a rendőrség és a mentők is dolgoztak. Az érintett útszakaszon a mentés idejére forgalomkorlátozás volt érvényben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre