Felborult egy autó Ajkán

Oldalára borult egy személyautó Ajkán, a Korányi Frigyes utcában. A Városligeti körút és a Kórház utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit és a kerekeire állították. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a Katasztrófavédelem.

Egy fő sérült, szerencsére nem súlyosan

Forrás: Ajkamentők /Facebook

A személygépkocsiban egy fő sérült meg, akit az ajkai tűzoltóknak kellett kiszabadítani az összetört járműből. Szerencsére nem sérült súlyosan, az ajkai kórházba szállították további kivizsgálás és ellátás céljából – írja az Ajkamentők Facebook-oldala.