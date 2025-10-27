október 27., hétfő

Baleset

1 órája

Felborult egy autó Ajkán

Címkék#baleset#személyautó#gépkocsi

A Korányi Frigyes utcában volt szükség műszaki mentésre.

Veol.hu

Oldalára borult egy személyautó Ajkán, a Korányi Frigyes utcában. A Városligeti körút és a Kórház utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották. A raj áramtalanította a gépkocsit és a kerekeire állították. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a Katasztrófavédelem.

Egy fő sérült, szerencsére nem súlyosan
Forrás: Ajkamentők /Facebook

A személygépkocsiban egy fő sérült meg, akit az ajkai tűzoltóknak kellett kiszabadítani az összetört járműből. Szerencsére nem sérült súlyosan, az ajkai kórházba szállították további kivizsgálás és ellátás céljából – írja az Ajkamentők Facebook-oldala.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

