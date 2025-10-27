Nagy a baj a 8-as úton, kamion borult fel

Felborult egy kamion a 8-as főút 36-os kilométerszelvényénél, a Várpalota felé vezető oldalon, Öskü térségében. A pétfürdői hivatásos tűzoltók jelenleg is végzik a műszaki mentési munkálatokat. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a katasztrofavedelem.hu. A 8-as út érintett térségében a mentés idején torlódásra kell számítani. Vezessünk óvatosan!

Forrás: katasztrofavedelem.hu