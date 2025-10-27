október 27., hétfő

Szabina névnap

8-ason felborult kamion

28 perce

Friss helyszíni fotók a kamionbalesetről – a műszaki mentés idejére a 8-as utat lezárták

Új részletek és friss helyszíni fotók érkeztek a 8-as úton, Öskü térségében történt kamionbalesetről. A Várpalota felé vezető oldalon továbbra is félpályán halad a forgalom, a mentés még tart, és a térségben komoly torlódásra kell számítani.

A felborult kamion az úttest szélén van, a pétfürdői hivatásos tűzoltók pedig jelenleg is a műszaki mentésen dolgoznak. A helyszínről készült fotók jól mutatják a baleset súlyosságát, valamint a forgalom korlátozását – a járművek váltakozó irányban, félpályán közlekednek. A katasztrofavedelem.hu közlése szerint a mentés még több órán át tarthat, ezalatt az utat teljes szélességben lezárják, a közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Felborult kamion a 8-ason

Az érintett útszakaszon Öskü és Várpalota között a torlódás több kilométeresre nőhet, főként a délutáni forgalomban. A rendőrök és a tűzoltók váltakozó irányú forgalomirányítással segítik a közlekedést, de a menetidő így is jelentősen megnőhet. A közlekedőknek alternatív útvonal választható a Pétfürdő–Berhida irány felé, azonban ott is lassabb haladásra kell készülni.

Fotók a helyszínről

A helyszínen készült képeken jól látszik, ahogy a kamion az úttestre borulva részben elzárja a sávot. A jármű mögött hosszú kocsisor alakult ki, több sofőr pedig az útpadkán várakozik, míg a mentés zajlik. A friss helyszíni fotókat itt lehet megnézni:

Friss helyszíni fotók a 8-as útról – így néz ki most a kamionbaleset Öskünél

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

